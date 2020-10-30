دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، يحاول محبو السفر إيجاد طرق لقضاء إجازة بعيداً عن منازلهم، ولكن دون المخاطرة بالتعرض لكوفيد-19.

وأعلنت جزر فيجي، وهي تقع في المحيط الهادئ، أنه سيتم إغلاق حدودها أمام الطائرات التجارية، حتى مارس/ آذار 2021 على الأقل. ولكن، قد يتمكن المسافرون من الالتفاف على القواعد، من خلال حجز "فقاعة سفر" خاصة بهم، في أحد الفنادق الفاخرة.

وأبرم منتجع "Laucala Private Island" شراكة مع خطوط فيجي الجوية، وهي شركة الطيران الوطنية بالبلاد، حول مسار خاص.

Credit: Courtesy Laucala Private Island

وبإمكان حوالي 20 ضيفاً أن يسافر على متن طائرة خاصة مستأجرة لخطوط فيجي الجوية، من لوس أنجلوس إلى مطار "نادي"، وهو مركز العبور الرئيسي لفيجي.

ومن هناك، سيتم نقل الضيوف إلى منتجع "Laucala" الذي سيكون لهم وحدهم.

ويخضع المسافرون الذين يسمح لهم دخول فيجي في الوقت الحالي لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوماً. ولكن، نظراً إلى بعد جزيرة "لاوكالا"، سمحت وزارة الصحة للبرنامج بالمضي قدماً دون أن يضطر عزل ضيوفه لأسبوعين.

وبذلك، سيحتاج المسافرون إلى 3 اختبارات سلبية لفيروس كورونا، أحدهما قبل السفر بأسبوعين، والآخر قبل السفر بـ72 ساعة، حيث سيتم إرساله إلى هيئة السياحة لتأكيد تصاريح السفر.

وسيتم إجراء فحص أخير بمجرد الوصول إلى جزر فيجي.

Credit: Courtesy Laucala Private Island

وسيتمكن المسافرون من دخول الجناح الخاص في مطار لوس أنجلوس الدولي، وهو صالة فاخرة استخدمها المشاهير وأفراد العائلة المالكة قبل رحلاتهم.

وعلى الجانب الآخر من الرحلة، يمكنهم أيضاً استخدام الصالة الخاصة بخطوط فيجي الجوية، في مطار "نادي".

وتشمل تكلفة الرحلة، التي تصل إلى 490 ألف دولار، كلاً من الطائرة، والإقامة لمدة 7 ليالٍ على الأقل، والطعام والشراب، وممارسة مختلف الأنشطة على الجزيرة، وتوفير وسائل النقل من وإلى المطار لحوالي 20 شخصاً.

Credit: Courtesy Laucala Private Island

ربما لا يتناسب عرض هذه الرحلة لجميع المسافرين. ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، التي حاولت فيها جزر فيجي تعويض إيراداتها المفقودة أثناء الوباء.

ويذكر أن قطاع السياحة في فيجي يشكل 40٪ من ناتجها القومي الإجمالي، بشكل عام.

ولم يخف رئيس وزراء فيجي، فرانك باينيماراما، حقيقة رغبته في جذب المسافرين فاحشي الثراء.

وبالتالي، تم إنشاء "ممر أزرق" للسماح للمسافرين بزيارة البلاد عبر اليخوت الخاصة، مع تمكن الزوار من تطبيق الحجر الصحي على متن اليخت، قبل الوصول للشاطئ.