شاهد سلحفاة ضخمة في حديقة حيوانات بعمر 300 عام ووزن أكثر من 500 كيلوغرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لمدة ثلاث سنوات، كان كوري كابس يحلم بصيد التمساح الضخم، في النهر الموجود خلف منزله بمدينة بلونتستاون، في فلوريدا.

والآن يمكن القول إنه نجح في تحقيق حلمه.

وقال كابس لـCNN إنه رأى التمساح على الضفة حينما كان يستقل قارباً مع زوجته على نهر أبالاتشيكولا.

واتصل كابس بصديقه رودني سميث، الذي يستطيع مطاردة الحيوان بشكل قانوني.

وفي اليوم التالي، بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول، استقل سميث وكابس قارباً يبلغ طوله 12 قدماً للبحث عن التمساح.

وبعد أن ألقى الثنائي القبض عليه، قال كابس: "نعلم أنه كبيراً، لكن لم ندرك أنه كان بذلك الحجم عندما سحبناه إلى الضفة.. كان عرض الجزء العلوى من رأسه يصل إلى 16 بوصة".

وقال كابس إن التمساح كان كبيراً جداً، أكثر من 13 قدماً، واستغرقهما حوالي 3 ساعات ونصف لنقل الحيوان مسافة 100 قدم باستخدام القارب.

وأوضح كابس أن التمساح كان يزن 1,008 رطل، أي أقل من الرقم القياسي لولاية فلوريدا، لكنه لا يزال ضخماً.

وقال: "إنه أكبر تمساح رأيته في حياتي".

وتقول لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية إن الرقم القياسي لأثقل تمساح تم اصطياده في الولاية هو 1,043 رطل في بحيرة أورانج بمقاطعة ألاتشوا.

وكان أطول تمساح تم اصطياده يعود لذكر طوله 14 قدماً من بحيرة واشنطن في مقاطعة بريفارد.