هذه أفضل حانة في العالم لعام 2020.. ولكن لماذا يصعب دخولها الآن؟

في أذربيجان.. حانة تدور حول نفسها بزاوية 360 درجة كل ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تصدرها قائمة أفضل 50 حانة من حول العالم لعام 2020، أصبح دخول هذه الحانة في لندن أكثر صعوبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

دخلت إنجلترا في إغلاق تام لمدة 4 أسابيع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، واضطرت حانة "كونوت"، التي أعيد فتحها في منتصف سبتمبر/ أيلول، لإغلاق أبوابها مجدداً.

Credit: Savoy

ورغم هذه الأوقات العصيبة، إلا أن خبير المزج في حانة "كونوت"، اجوستينو بيروني، وفريقه مسرورون بفوزهم، حيث قال: "إنه الإنجاز الذي كنا نبحث عنه“.

ولقد كانت حانة الفندق من بين أفضل 10 حانات على مدار الـ11 عاماً ماضية، لكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها قائمة "أفضل 50 حانة من حول العالم".

Credit: Paradiso/The World's 50 Best

وتقول ماورا ميليا، وهي المدير المساعد، إن الجودة والتناسق كانا عاملين أساسيين لنجاح الفريق. وبالطبع، أثر فيروس كورونا على قطاع الضيافة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

Credit: Courtesy Native

وشكر كبير خبراء المزج، جورجيو بارجياني، فندق "كونوت" على دعمه المستمر، حيث أوضح كيف قضى الفريق هذا العام وقتاً أكبراً في التواصل مع العملاء والزملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي غضون ذلك، يأمل بيروني افتتاح الحانة مجدداً في العام المقبل.

Credit: The World's 50 Best

واحتلت حانة "كوانت" المرتبة السادسة، حيث حازت على لقب "أفضل افتتاح جديد".

ويقول مدير الحانة، إريك لورينكنز، إنه تم الافتتاح في عام 2019، لذلك من العدل أن نقول أنه كان عاماً ونصف مليئاً بالأحداث بشكل غير عادي.

وفي نيويورك، احتلت حانة "دانتي" المركز الأول خلال العام الماضي، والمركز الثاني هذا العام. وعلى غرار الحانة الفائزة بلندن، لا تزال أبواب "دانتي" مفتوحة أمام الزوار.

Credit: The Old Man/World's 50 Best Bars

وتتألف أكاديمية "50Best Bar Academy" من 540 خبيرا في قطاع الحانات من جميع أنحاء العالم. وتمت فترة التحكيم بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار في العام 2020، وتم الإدلاء بالأصوات في يوليو/ تموز.

وفي حين أن المركز الأول كان يشكل صراعاً معتاداً بين نيويورك ولندن، ظهر رقم قياسي في قائمة أفضل 50 حانة من آسيا، حيث احتلت 4 مواقع في سنغافورة في المراكز الـ15 الأولى وحدها.

تصوير: Francesco Tonelli/Photography: © 2014 Francesco Tonelli

وتهدف قائمة "أفضل 50 حانة" إلى دعم المطاعم في جميع أنحاء العالم، من خلال مشروع "50Best for Recovery".

وقال مدير المحتوى لقائمة "أفضل 50 حانة"، ويليام درو: "نحن نبحث في مجموعة كبيرة من الخيارات، لأننا نعتقد أن قائمة (أفضل 50 حانة) لها دور مهم تلعبه في تعزيز قطاع الضيافة في الأوقات العصيبة للغاية.. الطريقة الدقيقة التي نقوم بها بذلك ستبقى قيد التطوير".