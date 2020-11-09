ما هي أفضل الأماكن التي لا يمكنك تفويتها في سيدني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ليلة رأس السنة الجديدة هذا العام، ستشهد مدينة سيدني إطلاق عرض الألعاب النارية الشهيرة، ولكن سيتم اختصار فترة إطلاقها إلى "بضع دقائق فقط" للحد من تفشي فيروس كورونا.

وصرحت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، غلاديس بريجيكليان، يوم الإثنين، أن مواقع المشاهدة الرئيسية على الشاطئ الأمامي لميناء سيدني، والتي عادة ما تكون مكتظة بالمتفرجين، سيتم تخصيصها للعاملين بمجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، كتعبير عن الشكر والتقدير لمساهماتهم في التصدي للجائحة.

وسيتم السماح لعامة الناس بالدخول إلى مناطق وسط المدينة، إذا توفر لديهم حجوزات في أماكن الضيافة المختلفة، مثل الفنادق أو المطاعم أو المقاهي، وذلك بسبب الحاجة إلى فرض التباعد الاجتماعي بين المتفرجين، وفقاً للحكومة المحلية.

وأضحت بريجيكليان: "طالما أن لديك حجز مخصص ومكان تذهب إليه، فسيُسمح لك بدخول المنطقة التجارية المركزية".

وفيما يتعلق بالأماكن العامة، حيث كان يتجمع الآلاف من المتفرجين كما جرت العادة خلال الأعوام السابقة، فسيتم تحديد أعداد المتواجدين في تلك المناطق، بحسب ما ذكرته بريجيكليان.

وأشارت بريجيكليان إلى إنها ستشاهد عرض الألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني هذا العام من المنزل، كما شجعت الآخرين على أن يحذوا حذوها.