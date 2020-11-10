اكتشاف حبار وحيد من نوعه لأول مرة في أعماق المحيط بأستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رصد علماء المحيطات حباراً نادراً يعد "الوحيد من جنسه" عبر فيديو البث المباشر خلال رحلة استكشافية حول الحاجز المرجاني العظيم قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.

التقط علماء معهد "شميدت" لأبحاث المحيطات مشاهد فيديو أكدوا أنها "نادرة جداً" لحبار يعد "الوحيد من جنسه"، ولم يتم ملاحظته من قبل على قيد الحياة في بيئته الطبيعية Credit: Schmidt Ocean Institute

وقال لوجان موك بونتينج، المتحدث باسم معهد "شميدت" للمحيطات، لموقع CNN بالعربية، إن نوع الحبار النادر يعرف باسم حبار "قرن الكبش" بسبب شكل صدفته الداخلية الحلزونية.

سفينة الأبحاث "Falkor" خلال رحلة استكشافية حول الحاجز المرجاني العظيم قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا Credit: Schmidt Ocean Institute

وتنجرف الأصداف المثيرة للاهتمام على الشواطئ في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يسبق أن شوهد هذا الكائن على قيد الحياة في بيئته الطبيعة، وفقاً لما قاله بونتينج.

وبحسب ما قاله بونتينج، كانت هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها علماء الأحياء حبار قرن الكبش، أو حبار مضيء الذيل، عبر فيديو البث المباشر، مضيفاً "لقد بحثوا عنه منذ عقود".

Exciting news! This appears to be the FIRST observation of Spirula, aka ram's horn squid, alive + in its natural environment. Very rarely seen or captured, they have many extinct relatives, but are only living member of genus Spirula, family Spirulidae, and order Spirulida. 1/3 https://t.co/re4rZyRuER

وباستخدام كاميرا مثبتة على مركبة غواصة تعمل عن بعد، يطلق عليها اسم "SuBastian"، ويتم التحكم بها من غرفة التحكم بسفينة الأبحاث "Folkor"، التقط العلماء مشاهد نادرة للحبار وفقاً لما قاله بونتينج.

وأوضح بونتينج أن العلماء تمكنوا من رصد الحبار النادر، على عمق 816 متراً، لبضع دقائق فقط قبل أن يسبح بعيداً بطريقة عمودية بسرعة.

باستخدام كاميرا مثبتة على مركبة غواصة تعمل عن بعد، يطلق عليها اسم "SuBastian"، ويتم التحكم بها من غرفة التحكم بسفينة الأبحاث "Folkor"، التقط العلماء مشاهد نادرة للحبار Credit: Schmidt Ocean Institute

ويمكن العثور على هذا النوع من الحبار في جميع أنحاء العالم في درجات الحرارة الاستوائية وشبه الاستوائية، وفقاً لما قاله بونتينج.

ويرى بونتينج أنه على الأرجح لن يتمكن السياح من رؤية هذا النوع النادر من الحبار، بسبب ندرة رؤيته وتواجده في الأعماق.