دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقدم فندق "أنانتارا فيلي"، وهو يقع بجزر المالديف، عرضاً جديداً ومغرياً يسمح للمسافرين باستخدام المنتجع لتقضية عطلاتهم، ولكن عليك أن تعلم أن ذلك سيكون مكلفاً قليلاً.

ويسمح لك العرض، الذي تبلغ قيمته 30 ألف دولار، استخدام جناح صغير فوق الماء في جزيرة خاصة، ولفترة غير محدودة خلال العام 2021، مع توفر خدمة النقل وتقديم وجبة الإفطار.

وبالطبع، سيكون هناك خصومات على علاجات سبا الأيورفيدا، ودروس الطبخ المالديفي، والأنشطة المائية، مثل الغوص، والغطس، وركوب الأمواج.

ورغم أن السعر مرتفع، إلا أنه يظل أقل تكلفة من شراء منزل دائم للعطلات في أجزاء كثيرة من العالم.

Credit: Courtesy Anantara Veli Maldives Resort

وسيتماشى العرض بشكل جيد مع برنامج الولاء الجديد الأول من نوعه على مستوى البلاد، والذي تطرحه جزر المالديف في عام 2021.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أعلن المسؤولون في الدولة الواقعة على المحيط الهندي أن برنامج الولاء السياحي المكون من ثلاثة مستويات، وهو يعرف باسم "Maldives Border Miles"، سيبدأ في العام المقبل.

ورغم أن التفاصيل الخاصة بكيفية عمل البرنامج على المستوى العملي لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن هناك مستويات ذهبية وفضية وبرونزية، والتي ستتوافق مع مقدار الأموال التي يتم إنفاقها داخل الدولة، وستأتي بمكافآت وامتيازات للزائرين الدائمين.