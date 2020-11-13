قد لا تخطر ببالك..اليابان لديها أكثر من 400 نكهة من شوكولاتة "كيت كات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتيح إحدى مدن الملاهي اليابانية تجربة فريدة من نوعها، بحيث تسنح لك فرصة الانزلاق على مسار يأخذك داخل فم تمثال "غودزيلا" الضخم.

وتعد جزءاً من معلم جديد، يعرف باسم "Godzilla Interception Operation Awaji"، حيث افتتح رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول، في حديقة "Nijigen no Mori" الترفيهية، التي تقع بجزيرة أواجي، جنوب غرب كوبه وأوساكا.

Credit: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

ويبلغ ارتفاع هذه اللعبة الجديدة 20 متراً، وعرضها 25 متراً، وطولها 55 متراً، بحيث تتشابه قياساتها مع حجم "غودزيلا" الحقيقي.

وكجزء من معلم الجذب، تتم دعوة الزوار للانضمام إلى معهد "National Awaji-island Institute of Godzilla Disaster"، وترويض الوحش المخيف من خلال إكمال سلسلة من "المهام".

وسيشاهدون أولاً فيلماً مدته سبع دقائق، بحيث يعرض القصة كاملة وراء الموقع والعملية.

Credit: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

وبالتالي، يمكنك الانزلاق على مسار يأخذك داخل فم الوحش الهائج، وهو غير نشط، مع إكمال لعبة إطلاق النار، حيث يجب على اللاعبين منع غودزيلا من النمو أكثر، من خلال التصويب على خلاياه.

وإذا لم يكن الانزلاق نحو بطن الوحش مثيراً بدرجة كافية، فهناك مجموعة أخرى من المسارات التي تتخطى تمثال "غودزيلا". يبلغ ارتفاع مسار الانزلاق حوالي 15 متراً وطول 162 متراً.

ويتم توفير حقيبة خاصة بحيث يستطيع الزوار التقاط صور ومقاطع فيديوهات أثناء ركوب خط الانزلاق، دون القلق من إسقاط هواتفهم.

Credit: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

تشمل مدينة الملاهي الجديدة أيضاً أول متحف "غودزيلا" دائم في العالم.

وقال ممثل من الحديقة لشبكة CNN Travel إن المنتزه حظي بشعبية كبيرة منذ افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول، واكتسب مزيداً من الزوار بعد الوباء، حيث تفضل المدارس والعائلات المحلية زيارة وجهة بمناخ مفتوح.

واتبعت الحديقة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل تفشي كورونا، مع تشجيع الزوار على ممارسة التباعد الاجتماعي واستخدام معقم اليدين.

ويتم فحص درجة حرارة الزائرين قبل الدخول، ويرتدي الموظفون واقيات شفافة للوجه.