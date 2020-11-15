فوهة جبل البيضاء.. أعجوبة جيولوجية تخطف الأنظار في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذا المشهد الساحر الذي يبدو وكأنه من كوكب آخر، يمكن مشاهدة حقل الحمم البركانية الخامدة في حرة خيبر بالسعودية، والتي تحتوي على مجموعة واسعة من أنواع الصخور البركانية والتضاريس الرائعة، والتي تشكلت عبر آلاف السنين.

وتعد فوهة جبل البيضاء في حرة خيبر "أحد المعالم السعودية النادرة التي تخطف الأنظار"، وفقاً لموقع الرسمي للسياحة السعودية، "روح السعودية".

صورة جوية لحرة خيبر في السعودية، وهو عبارة عن حقل بركاني يقع في شمال المدينة المنورة Credit: abdulaziz aldakheel

ويغطي حرة خيبر، والذي يُعد أحد أكبر الحقول البركانية في المملكة العربية السعودية، مساحة تزيد عن 14,000 كيلومتر شمال المدينة المنورة، وفقاً لموقع "earthobservatory" التابع لوكالة "ناسا" الفضائية.

ويشرح المصور السعودي عبد العزيز الدخيل، لموقع CNN بالعربية أنه يوجد طريق إسفلتي ممهد يصل حرة خبير بشبكة الطرق الرئيسية بالبلاد، ولكن لا يوجد طريق إسفلتي يؤدي إلى الجبل مباشرة، ويتطلب الوصول إلى الجبل قطع مسافة على طرق رملية حتى أسفل الجبل.

صورة جوية عن قرب لفوهة جبل البيضاء في حرة خيبر Credit: abdulaziz aldakheel

ويرى الدخيل، هو قائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، أن موقع حرة خيبر الذي يحتوي على فوهات بركانية غريبة ومميزة الشكل، يعد موقعاً عالمياً بما تحمله الكلمة من معنى، على حد تعبيره.

ويشير الدخيل إلى أن وكالة "ناسا" اختارت موقع حرة خيبر ضمن أجمل 10 مواقع على الأرض شوهدت من الفضاء.

فوهة جبل البيضاء Credit: abdulaziz aldakheel

وبالنسبة إلى الدخيل، فإن مشهد حرة خيبر يبدو في قمة جماله من الأعلى، ما دفع فريقه، "إرث" للتوثيق الجوي، المهتم بتوثيق المواقع الأثرية والطبيعية في البلاد، إلى وضعه ضمن المواقع الأولى للتوثيق.

ومن أجل توثيق مشهد الفوهات البركانية من الأعلى، استعان الدخيل بطائرة شراعية ذات مقعدين في عملية التصوير الجوي، وفقاً لما ذكره.

خلال عملية توثيقه الجوي لفوهة جبل البيضاء، حقق المصور السعودي أعلى رقم قياسي لتحليق طائرة شراعية بالمملكة، حيث وصل ارتفاع الطائرة إلى 11,068 قدماً عن سطح البحر Credit: abdulaziz aldakheel

والجدير بالذكر، أن الدخيل تمكن من تحقيق أعلى رقم قياسي لتحليق طائرة شراعية بالمملكة، خلال عملية توثيقه الجوي لفوهة جبل البيضاء في حرة خيبر، حيث وصل إرتفاع الطائرة إلى 11,068 قدماً عن سطح البحر، بحسب ما قاله.

ويوضح الدخيل أن هذا الارتفاع هو الحد الأقصى للطائرة الشراعية، مشيراً إلى أنه كان يركز على التقاط صورة بأعلى ارتفاع ممكن لإظهار الحجم الهائل لفوهة جبل البيضاء، وربطه مع المعالم المشهورة الأخرى لحرة خيبر مثل جبل الرأس الأبيض، وفوهة بركان جبل القدر، وباقي معالم حرة خيبر.

مشهد جوي لفوهات حرة خيبر البركانية وبينها فوهة جبل البيضاء Credit: abdulaziz aldakheel

ويصف الدخيل المنظر من هذا الارتفاع الشاهق بالـ"مدهش"، إذ لم يسبق له مشاهدة تضاريس حرة بركانية بهذا الشكل، وبهذه الألوان المتداخلة والمتدرجة وبضخامة فوهات براكين حرة خيبر.

ويضيف الدخيل: "منظر ساحر وأشبه برحلة من الخيال، وهي تجربة لن تنسى".