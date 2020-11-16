من إيران إلى اليابان..إليكم أشهى أطباق البطاطس في العالم

هذا هو سر اختراع رقائق البطاطس المقلية عن طريق الصدفة

بالدونات والبطاطا المقلية.. هذا المتجر في نيوزيلندا يغير مفهوم المثلجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن قرأ السطر الأول من أحد الكتب: "كنت أعتبر البطاطس أمراً مفروغاً منه"، قرًر المؤلف جون ريدر أن يصحح هذا الخطأ من خلال الخوض في تاريخها الغني، وهو تاريخ يعود إلى شعب ما قبل الإنكا في جبال الأنديز، الذين قاموا بتدجين نباتات البطاطس لأول مرة منذ حوالي 8 آلاف عام.

ويتتبع ريدر هجرة البطاطس إلى أوروبا في نهاية القرن السادس عشر، وظهورها كمحصول ثمين لأيرلندا، وانتشارها في نهاية المطاف حول العالم بأشكال جديدة ولذيذة.

وتعد البطاطس من أحد أكثر الأطعمة المحبوبة في التاريخ، وإليك بعض الطرق الشعبية للاستمتاع بتناولها.

البطاطس المهروسة

يقال إنها ظهرت في المملكة المتحدة في منتصف القرن الثامن عشر، وربما تختلف طريقة هرس البطاطس، ولكنها تشبه اليوم إلى حد كبير الطبق الأصلي، الذي يشمل البطاطس المسلوقة المهروسة بالزبدة أو الحليب أو الكريمة مع رشة ملح.

وهناك أيضاً بعض أطباق البطاطس المهروسة المبتكرة، إليك أبرزها:

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طبق "Champ" في أيرلندا

بمجرد انتشار طبق البطاطس المهروسة، تم مزجها مع اللفت أو الملفوف من قبل الأسر الأيرلندية، لإنشاء وجبة يستعد بها العمال ليوم طويل.

وكانت أيضاً طبقاً تقليدياً لعيد الهالوين، حيث يتم وضع عملة معدنية أو قطعة قماش أو عصا أو قطعة أخرى داخل البطاطس المهروسة. وبالتالي، يمكن أن تتنبأ بمستقبلك اعتماداً على ما يظهر في طبقك.

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طبق "Stoemp" في بلجيكا

طبق شتوي شهي يمزج البطاطس المهروسة مع الخضار الموسمية مثل براعم بروكسل، والكراث، واللفت. وتعد هذه الطريقة مفيدة لاستخدام بقايا الطعام في الطبق.

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فطيرة لحم مع البطاطس المهروسة والبازلاء في أستراليا

رغم نشأة فطائر اللحم في بريطانيا، إلا أنها انتشرت بشكل واسع في أستراليا، حيث يتناولون حوالي 270 مليون فطيرة لحم كل عام.

وتعد فطيرة اللحم المغطاة بالبطاطا المهروسة والبازلاء الطرية من الأكثر مبيعاً في عربة الفطائر الشهيرة في سيدني.

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بطاطس الدوقة في فرنسا

وفي هذا الطبق، تُهرس البطاطس مع صفار البيض والزبدة وجوزة الطيب، ثم تُحضر على هيئة أقراص حلزونية التي تدهن لاحقاً بالزبدة، ليتم تحميرها بالفرن، فتصبح ذات لون ذهبي.

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فطيرة "شيبرد" في المملكة المتحدة

يخلط اللحم المفروم مع البصل والجزر والأعشاب وغيرها من الخضار المختارة، ثم يغطى بطبقة من البطاطس المهروسة. وأخيراً يتم خبزه في الفرن حتى يصبح مقرمشاً في الأعلى.

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خبز البطاطس في أيرلندا

يتم تحويل بقايا البطاطس المهروسة إلى عجينة لعمل مثلثات، تُعرف باسم Farls، يتم طهيها بعد ذلك على صينية أو في المقلاة. غالباً ما يتم الاستمتاع بخبز البطاطس مع البيض المقلي على وجبة الإفطار.

البطاطس المقطعة والمقلية

قد تكون البطاطس المقلية هي الطريقة المفضلة لتناولها في العالم، فكل ما عليك فعله هو تقطيعها، ثم قليها بالزيت.

ويزعم البعض أن بدأت في بلجيكا، عندما تناول الجنود الأمريكيون الطعام المالح لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى.

ويُعد تقطيع البطاطس المقلية، أو رقائق البطاطس، كما هو معروف في المملكة المتحدة وأستراليا وأماكن أخرى، تفضيلاً شخصياً يؤثر على مستوى القرمشة وملمس النتيجة النهائية.

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طبق "بوتين" في كندا

يبدو أن الندُل في أحد المطاعم الأولى التي تقدم هذا الطبق الشهير بمدينة كيبك، قد سئمت من كتابة ”البطاطس المقلية والجبن وصلصة اللحم“، ما أدى إلى نشأة اسم ”بوتين“، وهو يعني إما حلوى ”البودينغ“ أو الفوضى.

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بطاطس "ودجز" في أستراليا

ويشتهر هذا الطبق في حانات أستراليا، حيث يتم تقديمه غالباً مع صلصة الفلفل الحار والحلو. وعادة ما تكون قطع البطاطس المخبوزة أو المقلية متبلة بالبهارات.

أطباق البطاطس المقلية

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هاش بطاطس في الولايات المتحدة

ويعد هذا الطبق مغري تماماً لوجبة الإفطار، حيث تقطع البطاطس إلى مكعبات صغيرة، ويضاف إليها بعضاً من التوابل. وعلى سبيل المثال، يفضل ري دريموند، وهو مدون الطعام وراء "The Pioneer Woman"، الفلفل، والقرع، والكوسا، والبصل. وبمجرد طهيها بالكامل، تصبح ذهبية اللون، يتم تقديمها مع البيض المقلي.

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طبق الـ"هاش براونز" في الولايات المتحدة

وظهر الطبق لأول مرة في الولايات المتحدة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المؤلف باري بوبيك قد تتبع المصطلح إلى عام 1911.

ومثل البطاطس المقلية في المنزل، غالباً ما يتم تقديم الـ”هاش براونز“ في الفنادق، وعربات الطعام على السكك الحديدية. ويعد الطبق جزءاً لا يتجزأ من قائمة الإفطار في "ماكدونالدز".

طبق "كوكو سيبزاميني" في إيران

ويتميز هذا الطبق بإضافة مسحوق الكركم والزعفران إلى خليط البيض الممزوج مع البطاطس المهروسة لصنع الفطائر.

بطاطس "سارلاديس" في فرنسا

ويأتي هذا الطبق إلينا من بلدة سارلا في بيريغورد، وهي موطن ”كونفيت“ البط. وإذا كان يراودك الفضول حول كيفية تحضيرها، فتقطع البطاطس إلى شرائح، ويتم قليها في دهون الـ”كونفيت“.

أطباق فطيرة البطاطس

طبق "روستي" في سويسرا

ويعد الطبق غير الرسمي في سويسرا، حيث كان يأكله المزارعون. وفي كتاب "The Ultimate Potato Book"، يوصي بروس وينشتاين باستخدام البطاطس المسلوقة لضمان المستوى المثالي من هشاشة الـ”روستي“.

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طبق"جاما جيون" في كوريا

ويتم تناول فطيرة البطاطس اللذيذة تقليدياً في الأيام الماطرة بالمنازل الكورية. وتصنع فطائر ”جامجا جيون“ من البطاطس المبشورة، والبصل المقلي، حتى تصبح ذهبية اللون.

أطباق البطاطس المخبوزة والمحمصة

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طبق بوميس آنا في فرنسا

ويعد هذا الطبق مشهور جداً، حيث يحمل اسم "la cocotte à pommes Anna". بداية، يتم تقشير البطاطس وتقطيعها إلى شرائح رفيعة، ثم يضاف إلى طبقاتها المتعددة بعضاً من الزبدة، ويتم خبزها حتى تشبه الكعكة.

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بطاطس "غراتن" في فرنسا

ويُحضر هذا الطبق من خلال تقطيع شرائح البطاطس المسلوقة مع الكريمة، أو صلصة البشاميل، والجبن، ومن ثم خبزها حتى تصبح ساخنة ومغرية.

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أطباق سلطة البطاطس

سلطة البطاطس اليابانية

استخدم المايونيز الياباني، والذي يعرف باسم "Kewpie"، وقم باختيار البطاطس المهروسة بدلاً من المسلوقة، وستصبح في نصف طريقك لتحضير سلطة بطاطس يابانية لذيذة.

السلطة الروسية

ويمكن إرجاع أصول السلطة الروسية إلى القرن التاسع عشر، وتحديداً إلى مطعم”The Hermitage“ الروسي الشهير قبل الثورة. ويشمل الطبق الحديث عادة على مكعبات البطاطس، والخضروات الأخرى، والتتبيلة الكريمية، والمخللات.

أطباق الزلابية بالبطاطس

بطاطس "بيروجي" في بولندا

وصنع هذا الطبق في بولندا منذ القرن الثالث عشر، وانتشر في جميع أنحاء أوروبا الشرقية. ويمكن أن تُحشى الـ”بيروجي“ بأي شيء تقريباً، بما في ذلك مخلل الملفوف، واللحم المفروم، والفاكهة.

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"جنوكتشي" في إيطاليا

ويشتهر هذا الطبق في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية، حيث يصنع من البطاطس، والدقيق، والملح، ومن المهم طهيه بسرعة حتى تتناوله طرياً.

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طبق ”كارتوفلكلوس“ في ألمانيا

وتُقطع البطاطس المسلوقة على شكل كرات صغيرة، جنباً إلى جنب مع مكعبات الخبز، والطحين، والبيض، والتوابل، لصنع فطائر البطاطس القديمة، والتي تُقدم تقليدياً مع اللحم المشوي يوم الأحد.