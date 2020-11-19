طائرة ركاب تصدم دباً على مدرج أثناء الهبوط في ألاسكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في حادث طيران غريب من نوعها، اصطدمت طائرة ركاب بدب بني، ما أدى لنفوقه أثناء عملية هبوطها في مطار ياكوتات بولاية ألاسكا، يوم السبت.

وكانت رحلة خطوط آلاسكا الجوية رقم 66 قادمة من مدينة كوردوفا إلى مدينة ياكوتات، عندما رأى طاقم الطائرة دبين يعبران المدرج، وفقاً لبيان صادر عن شركة طيران ألاسكا.

قالت شركة ألاسكا إيرلاينز إنه يتم إصلاح طائرة بوينج 737-700 قبل أن تعود إلى الخدمة. Credit: R E JOHNSON

وجاء في بيان شركة الطيران أن مقدمة الطائرة لم تصب الدبين، ولكن قائد الطائرة شعر بتأثير صدمة على الجانب الأيسر للطائرة بعد مرور اثنين من الدببة تحتها".

ورصد الطيارون بعدها دباً يرقد على بعد عدة أقدام من وسط المدرج خلال عملية إيقاف الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-700".

وقد تضرر غطاء المحرك الأيسر للطائرة إثر حادثة التصادم، وسيعمل فنيو الصيانة على إصلاح الطائرة.

وكان على متن الرحلة 6 من الركاب في ذلك الوقت، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات إثر الحادث.

وبعد إبلاغه بالحادث، قام طاقم الصيانة والعمليات في المطار بنقل جثة الدب وإحضاره إلى مستودع تخزين، وفقاً لما قاله مسؤول الإعلام في إدارة النقل والمرافق العامة في ألاسكا، سام دابشيفيتش.

وقال دابشيفيتش لـ CNN إنه من النادر وقوع حادثة كهذه، مضيفاً "لقد كنت في ألاسكا طوال حياتي ولدينا طائرات تصطدم بطيور وحيوانات أخرى ... ولكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع بها عن حادثة تصادم مع دب".

وأوضح دابشيفيتش أن طاقم عمليات المطار مدرب على استخدام الألعاب النارية والمركبات لردع الحيوانات من الاقتراب من مدرج الهبوط وإعاقة عمليات الطائرات.

شوهدت آثار أقدام لحيوانات داخل حدود مطار مدينة ياكوتات يوم الأحد، بعد يوم واحد من وقوع حادث التصادم Credit: R E JOHNSON

وقال المصور المحلي وعالم الأحياء روبرت جونسون، الذي خرج لالتقاط المشهد بعد أن تحدث مع جيرانه الذين كانوا على متن الطائرة، إنه فوجئ بالحادث.

وأوضح جونسون لـ CNN أن هذه الحادثة تقع لأول مرة في ألاسكا على الأقل، مشيراً أنه تعامل مع الدببة معظم حياته خلال فترة وجوده في ألاسكا.

ولفت دابشيفيتش أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها لمنع وقوع مثل هذا الحادث النادر والاصطدام بدب في المستقبل.