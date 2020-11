دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريدون العثور على الحب؟ تقدم لكم "إيفا للطيران"، وهي إحدى أكبر شركات الطيران في تايوان، "رحلة إلى اللامكان"، والتي ستضمن لكم تجربة فريدة من نوعها.

وتعاونت شركتا "إيفا للطيران" و"موبيوس" في حملة تُعرف باسم "Fly! Love is in the Air"، وستكون هذه رحلة للعازبين في يوم عيد الميلاد، وليلة رأس السنة، ويوم رأس السنة.

ويقول تشيانغ تسونغ وي، وهو المتحدث باسم "You and Me": "بسبب كوفيد-19، تنظم (إيفا للطيران) تجارب سفر ليست إلى أي مكان، بهدف تلبية رغبات الناس في السفر. وعندما يسافر الرجال والنساء غير المتزوجين، بصرف النظر عن التجربة الممتعة، قد يرغبون في مقابلة شخص ما، مثل مشهد في فيلم رومانسي".

وتتضمن كل تجربة من تجارب المواعدة رحلة مدتها ثلاث ساعات تنطلق من مطار تايوان الدولي في تايبيه، وتدور في المجال الجوي فوق تايوان، بالإضافة إلى ساعتين من موعد رومانسي على الأرض.

ويتم تشجيع المشاركين على إجراء محادثات عميقة مع بعضهم البعض على متن الطائرة، خلال تناول عينات من الوجبات التي أعدها الشيف، موتوك ناكامورا، وهو حائز على نجمة ميشلان.

ويُشجع الركاب أيضاً على ارتداء الأقنعة، عندما لا يتناولون الطعام أو الشراب.

وبالطبع، لا تشبه الرحلات الثلاث بعضها البعض.

وعلى سبيل المثال، سيتبع الرحلة في يوم عيد الميلاد موعد شاي بعد الظهر على الأرض. ويبدأ موعد ليلة رأس السنة الجديدة بعشاء على ضوء الشموع قبل صعود الضيوف على متن الطائرة، كما سيقومون بالعد العكسي معاً حتى حلول العام 2021.

وفي رحلة يوم رأس السنة الجديدة، سيكون هناك موعداً رومانسياً على وجبة الفطور.

وأصبحت "الرحلات إلى اللامكان" شائعة في آسيا والمحيط الهادئ خلال جائحة فيروس كورونا. وحتى الآن، تركز معظم هذه الرحلات، التي بدأت في مدن مثل هونغ كونغ، وسيدني، وتايبيه، على مشاهدة المعالم السياحية الشهيرة.

Credit: Courtesy EVA Air

وخلال النهار، تقدم "إيفا للطيران" جولة فوق سلاسل الجبال التي تمتد من مدينة هوالين في الشمال إلى مدينة تايتونج في الجنوب.

وستمر الرحلة فوق الساحل الغربي للجزيرة، حيث ستشاهد مدن تايوان مضاءة في الظلام.

وعلى غرار الرحلة العادية، لا تستطيع اختيار مقعدك في وقت مبكر، حيث سيجلس المشاركون على هيئة أزواج، عن طريق سحب أوراق الحظ. ولكن، سيتمتع الركاب بالحرية في التنقل والدردشة مع المسافرين الآخرين أثناء تناول وجبات الطعام على الأرض.

وتنتهي جميع مسارات الرحلة بجلسة "اعتراف"، حيث يكشف المشاركون عن الشخص الذي أعجبهم.

وتتسع كل رحلة لـ40 راكباً فقط، أي 20 رجلاً و 20 امرأة، ويجب أن يكون المشاركون من خريجي الجامعات، وحاملي إقامة في تايوان.

ويتم استقبال الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 38 عاماً، والنساء بين 24 و 35 عاماً.

ويذكر، أن المواصفات العمرية قد حازت على بعض ردود الفعل السلبية على الإنترنت.

ويقول تشيانج: "من خلال الاستطلاعات المختلفة التي أجريناها، يرغب معظم المشاركين الذكور في مقابلة نساء أصغر سناً، بينما ترغب المشاركات في مقابلة رجال أكبر منهم سناً. ولهذا السبب هناك معايير عمرية مختلفة لهذا التجربة".

وأضاف: "لكن نظمت (You and Me) أحداثاً مختلفة للمواعدة، بحيث تلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة".

وتبلغ رسوم كل رحلة 295 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد، وجميع تذاكر الرحلة الأولى في عيد الميلاد، قد نفدت بالفعل.

وكانت استجابة الناس قوية حتى الآن، حيث بيعت جميع المقاعد الأربعين للرحلة الأولى في غضون أسبوع، ويتنافس أكثر من 400 متقدم على الأماكن.