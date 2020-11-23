جولة على السطح الأحمر لعالم فيراري بأبوظبي..ما الذي ستشاهده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تجرؤ المشي على سطح بناء شاهق؟ وربما تشعر بالرهبة في البداية، ولكن لطالما عرف عالم فيراري أبوظبي بتقديمه شتى النشاطات التي تتميز بطابع السرعة والمغامرة.

وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على افتتاح عالم فيراري بأبوظبي، أطلقت المدينة الترفيهية تجربتين في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحدهما "المسار الانزلاقي" والأخرى "جولة على السطح".

وتقدم تجربة "جولة على السطح" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه) فرصة المشي على السطح الأحمر لعالم فيراري أبوظبي، مع الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس.

Credit: Farah Experiences - Ferrari World

ما هي أبرز المرافق السياحية ومعالم جزيرة ياس التي تستطيع مشاهدتها من سطح عالم فيراري؟

ياس ووتر وورلد أبوظبي

عالم وارنر براذرز أبوظبي

كلايم أبوظبي

حلبة مرسى ياس

ياس مول

وبداية، يتم تزويد الضيوف بمعدات السلامة التي تشمل ارتداء بدلة قابلة للتثبيت على المسار الخاص بالمشي على السطح، في جولة تستغرق 90 دقيقة، ما يمنحهم الدعم اللازم للمشي بأمان إلى الجانب الآخر. كما يعمل المدربون أيضاً على إرشاد الضيوف خلال رحلتهم الترفيهية.

Credit: Farah Experiences - Ferrari World

وبالإضافة إلى تجربة "جولة على السطح"، يستطيع محبو المغامرة الانزلاق على مسار يمر داخل حلقة أفعوانية، كما يمكن للعائلات والأصدقاء خوض تحدي السباق المزدوج على المسار الانزلاقي.

ويقول الحسن الزعابي، وهو يشغل منصب نائب رئيس العمليات التشغيلية لشركة "فرح إكسبيرينسز"، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، إن عالم فيراري يستقبل مختلف الفئات العمرية من خلال 43 لعبة ترفيهية، كما يزوره العديد من المواطنين والمقيمين بالإمارات، خاصة ممن يرغبون بإعادة استكشاف أبوظبي.