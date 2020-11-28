من عنكبوت قافز إلى طيور تقاتل بعضها.. هؤلاء هم الفائزون بمسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام

سياحة
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هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من مشهد لعنكبوت يقفز، ووزع مراوغ، إلى طيور تقاتل بعضها البعض، هذه هي بعض الصور التي اختيرت من بين مجموعة الصور المذهلة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام. 

وقال المنظمون في بيان صحفي الخميس إن الفائز العام للمسابقة عبارة عن صورة للبجع الدلماسي للمصور ألوين هاردنبول.

وكانت هناك العديد من الفئات، إلى جانب 16 صورة إضافية تمت الإشادة بها.

هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام
كانت هذه الصورة التي التقطت في بحيرة في اليونان الفائز العام في المسابقة. Credit: Alwin Hardenbol

وقال هاردنبول إنه التقط آلاف الصور في محاولة لأخذ الصورة المثالية.

وأوضح هاردنبول أنه أعطى الصورة عنوان "فن الطيران" لكون أجنحة الطائر التي تظهر في الصورة مثيرة للإعجاب، و"يكاد يمكنك أن ترى الطائر وهو يحلق أمامك رغم كونه صورة ثابتة".

هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام
يُعرف النمل الحائك بدوره في الحفاظ على النظم البيئية. Credit: Upamanyu Chakraborty

وأضاف المصور: "إن الفوز بمثل هذه المسابقة بصفتي عالم بيئة يوفر لي فرصة للاستمرار في الجمع بين بحثي وشغفي في التصوير الفوتوغرافي للطبيعة".

هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام
لقطة تحت الماء لقنديل بحر وردي اللون. Credit: Boris Horvat

وقالت رئيسة الجمعية البيئية البريطانية، جين ميموت، إن صورة هاردنبول "توثق حركة، وأناقة، جمال الطائر بشكل مثالي" ، مضيفة أنها "صورة يصعب التقاطها".

هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام
صورة لعنكبوت قافز في غابة إستوائية بكوستاريكا. Credit: Sam J England

وحصل هاردنبول على جائزة من فئة "الأشخاص والطبيعة" أيضاً، وذلك بفضل صورته لطائر على مبنى التقطه في النرويج.

 

ومن بين الفائزين الآخرين صورة لطائر "great dusky swift" على صخرة في شلالات "إجوازو" في الأرجنتين، التقطها الفائز العام من بين الطلبة الجامعيين، بابلو خافيير ميرلو. 

وتحلق الطيور داخل وخارج الشلالات التي يبلغ ارتفاعها 80 متراً.

هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام
فاز بابلو خافيير ميرلو في فئة الطلبة بفضل صورته لهذه الطيور في شلالات "إجوازو" في الأرجنتين. Credit: Pablo Javier Merlo

وقال ميرلو: "تتمتع حديقة إجوازو الوطنية بأهمية ملحوظة لأنها تحمي نظاماً بيئياً طبيعياً متنوعاً للغاية".

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وتضمنت لجنة التحكيم المكونة من ستة أشخاص مصورة الحياة البرية، غابرييلا ستايبلر، والتي هنأت المصورين وراء هذه المشاهد الرائعة.

هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام
صورة لوغز (أبو بريص) التقطت في شمال كوينزلاند بأستراليا Credit: Juan Pedro Valbuena Fernandez

وأكدت ستايبلر أن "الصور البارزة لا تظهر مهارات التصوير الفوتوغرافي الرائعة فحسب، بل هي تُظهر الحب والعاطفة تجاه الحياة البرية".

هؤلاء هم الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام
صورة لطيور كسارات البندق وهي تقاتل بعضها البعض من أجل الغذاء في بلغاريا. Credit: Alwin Hardenbol

وقالت:"من خلال تأثيرهم على الأشخاص، إنهم سيساهمون في الحفاظ على الطبيعة."

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