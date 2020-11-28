دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من مشهد لعنكبوت يقفز، ووزع مراوغ، إلى طيور تقاتل بعضها البعض، هذه هي بعض الصور التي اختيرت من بين مجموعة الصور المذهلة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لهذا العام.
وقال المنظمون في بيان صحفي الخميس إن الفائز العام للمسابقة عبارة عن صورة للبجع الدلماسي للمصور ألوين هاردنبول.
وكانت هناك العديد من الفئات، إلى جانب 16 صورة إضافية تمت الإشادة بها.
وقال هاردنبول إنه التقط آلاف الصور في محاولة لأخذ الصورة المثالية.
وأوضح هاردنبول أنه أعطى الصورة عنوان "فن الطيران" لكون أجنحة الطائر التي تظهر في الصورة مثيرة للإعجاب، و"يكاد يمكنك أن ترى الطائر وهو يحلق أمامك رغم كونه صورة ثابتة".
وأضاف المصور: "إن الفوز بمثل هذه المسابقة بصفتي عالم بيئة يوفر لي فرصة للاستمرار في الجمع بين بحثي وشغفي في التصوير الفوتوغرافي للطبيعة".
وقالت رئيسة الجمعية البيئية البريطانية، جين ميموت، إن صورة هاردنبول "توثق حركة، وأناقة، جمال الطائر بشكل مثالي" ، مضيفة أنها "صورة يصعب التقاطها".
وحصل هاردنبول على جائزة من فئة "الأشخاص والطبيعة" أيضاً، وذلك بفضل صورته لطائر على مبنى التقطه في النرويج.
ومن بين الفائزين الآخرين صورة لطائر "great dusky swift" على صخرة في شلالات "إجوازو" في الأرجنتين، التقطها الفائز العام من بين الطلبة الجامعيين، بابلو خافيير ميرلو.
وتحلق الطيور داخل وخارج الشلالات التي يبلغ ارتفاعها 80 متراً.
وقال ميرلو: "تتمتع حديقة إجوازو الوطنية بأهمية ملحوظة لأنها تحمي نظاماً بيئياً طبيعياً متنوعاً للغاية".
وتضمنت لجنة التحكيم المكونة من ستة أشخاص مصورة الحياة البرية، غابرييلا ستايبلر، والتي هنأت المصورين وراء هذه المشاهد الرائعة.
وأكدت ستايبلر أن "الصور البارزة لا تظهر مهارات التصوير الفوتوغرافي الرائعة فحسب، بل هي تُظهر الحب والعاطفة تجاه الحياة البرية".
وقالت:"من خلال تأثيرهم على الأشخاص، إنهم سيساهمون في الحفاظ على الطبيعة."