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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشف العلماء نوعاً جديداً من كائن "ctenophore"، أو الهلام المشط، بالقرب من بورتوريكو.

واكتُشف كائن "Duobrachium sparksae"، الذي سُمي حديثاً، على بعد ميلين ونصف (4 كيلومترات تقريباً) من مستوى سطح البحر بواسطة فريق أبحاث مصايد الأسماك التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA".

وعُثر على الكائن خلال رحلة استكشافية تحت الماء باستخدام مركبة تعمل عن بعد في عام 2015، وتم تصويره بواسطة كاميرا عالية الدقة.

شوهد هذا النوع لأول مرة خلال رحلة استكشافية تحت الماء في عام 2015. Credit: NOAA Office Of Ocean Exploration And Research

واكتشف عالمان من مصايد الأسماك في "NOAA "، مايك فورد وألين كولينز كائن "ctenophore" وتعرفا عليه كنوع جديد.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها علماء "NOAA" نوعاً جديداً باستخدام فيديو عالي الدقة فقط، وفقًا لما ذكروه.

وقال كولينز إن الكاميرات الموجودة على روبوت "Deep Discoverer" قادرة على الحصول على صور عالية الدقة، وقياس هياكل أصغر من ملليمتر واحد، وأضاف: "ليست لدينا المجاهر ذاتها التي نمتلكها في المختبر، ولكن، يمكن للفيديو أن يمنحنا معلومات كافية لفهم تكوينه بالتفصيل، مثل موقع الأجزاء التناسلية والجوانب الأخرى".

وقال العلماء أيضاً إن هناك ميزة فريدة أخرى لهذا الاكتشاف، فخلال الرحلة الاستكشافية، لم يتمكن الفريق من جمع أي عينات، ولذلك، فإن دليل الفيديو هو كل ما لديهم.

وذكر فورد أن "تسمية الكائنات الحية تسترشد بقواعد دولية، ولكن سمحت بعض التغييرات بوصف أنواع جديدة بناءً على الفيديو".

وأضاف فورد: "عندما قمنا بهذه الملاحظات ، كنا على عمق 4 آلاف متر باستخدام مركبة مُسيرة عن بُعد، ولم تكن لدينا إمكانية لأخذ عينة".

وهناك ما بين 100 و150 نوعاً من كائن الهلام المشط، ورغم اسمه، إلا أنه لا يرتبط بقنديل البحر على الإطلاق، وفقاً لـ"NOAA".

ويُعد هذا النوع من آكلي اللحوم، والعديد من هذه الحيوانات تُعد كائنات مفترسة عالية الكفاءة تتغذى على مفصليات الأرجل الصغيرة، وأنواع كثيرة من اليرقات.

وقال الباحثون إنهم لم يتمكنوا في البداية من إلقاء نظرة طويلة على الحيوان، ولذلك، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفونها عن هذا الكائن.

ونُشرت النتائج التي توصلوا إليها مؤخراً في مجلة "Plankton and Benthos Research".

وقال فورد: "لسنا متأكدين من دوره في النظام البيئي حتى الآن".

ومن الممكن اعتبار دوره مماثلاً لكائنات "ctenophores" الأخرى بالقرب من قاع المحيط، كما أن لديه بعض السمات المشابهة لتلك الكائنات في مناطق المحيط المفتوحة، بحسب ما ذكره.