كتل صخرية في السويد تفتح بوابة إلى حضارة الفايكنج وأسرارها

نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

من الموت الأسود إلى تفشي الكوليرا..مرشد سياحي ينظم جولات فريدة من نوعها على مواقع الأوبئة في السويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند القيادة شمال العاصمة السويدية لمدة نصف ساعة تقريباً، ستصل إلى منطقة فالينتونا الواقعة عند ضفاف بحيرة، وهي عبارة عن مجتمع مبهج يحتضن كنائس، ومناطق للنزهات، والملاعب. وإلى جانب ذلك، تُعد المنطقة بمثابة رحلة عميقة إلى ماضي شعب الفايكنج القديم في السويد.

وبين المساحات الخضراء في فالينتونا، تنتشر العشرات من الأحجار الرونية الغامضة التي تشكل بوابة إلى حضارة فايكنج عمرها ألف عام، ويُعتقد الآن أنها واحدة من أهم المواقع التاريخية في الدول الإسكندنافية.

وتتضمن المنطقة، التي تُعرف بـ"رونريكيت" أو المملكة الرونية، أكثر من 100 حجارة رونية من عصر الفايكنج، وهي كتلات صخرية تتزين بنقوش إسكندنافية قديمة.

يُعد جسر جارلابانك نقطة انطلاق شائعة عند القيام بجولة حول "رونريكيت" في السويد. Credit: Justin Calderon

وتسلط هذه القطع الأثرية الخلابة الضوء على ماضي السويد الحديث، وتكشف حقائق مدهشة عن أسلافها.

يُعتقد أن "رونريكيت" من بين أهم المواقع التاريخية في الدول الاسكندنافية. ويمثل هذا الحجر الموقع السابق لمنطقة تجمع للفايكنج من أوائل القرن الحادي عشر. Credit: Arash Bahrehmand

ومن من تلك البقايا، يبرز رجل واحد من القرن الحادي عشر حكم شعب الفايكنج، وهو يُدعى جارلابانك.

ويظهر هذا الفرد في النقوش الرونية أكثر من أي شخص آخر، ويعود ذلك إلى كونه يعتز بنفسه إلى حد كبير.

تقع منطقة فالينتونا عند ضفاف بحيرة. Credit: Justin Calderon

وقال المرشد في متحف الفايكنج في ستوكهولم، إيريك أوستيرجرين، إنه أمر ببناء العديد من الأحجار الرونية من أجل الآخرين.

تشيد العديد من الحجارة بجارلابانك، وهو شخص حكم الفايكنج في القرن الحادي عشر. تصوير: Eric Östergren

وتكشف الحجارة الرونية التي أنشأها جارلابانك عن تأثير سلالته عبر خمسة أجيال، وتمكن علماء الآثار من استخدامها لتجميع فصل رئيسي لمجتمع الفايكنج غير المعروف خارج الدول الإسكندنافية، أي وصول المسيحية.

المسيحيون الأوائل في السويد

قال الباحث كالستروم إن جارلابانك نصب هذا الحجر بجوار كنيسة "فالينتونا" لتمجيد نفسه. Credit: Justin Calderon

وفي الجانب الشرقي من بحيرة "فالينتونا"، تقف كتلتان من الحجارة الرونية الهائلة التي تحمل نقوشاً متطابقة، وهي تواجه بعضها البعض.

وتزعم النقوش أنها تحدد الموقع الأصلي لجسر بناه جارلابانك.

ويعتقد علماء الآثار أن هذا الهيكل القديم صُنع كممر فوق المستنقعات إلى الكنيسة.

وكما هو شائع مع الأحجار المرتبطة بذلك الحاكم القديم، كُتبت الأحرف الإسكندنافية القديمة داخل ذيل ملتوي لأفعى أسطورية، وهي تُحيط بصليب كبير رُسم بشكل فني.

ونُحتت العديد من الأحجار الرونية في "رونريكيت" بهذه الصلبان المسيحية.

وهذه من بين أولى الرموز المسيحية التي عُثر عليها في السويد.

وفي الواقع، ربط علماء الآثار وصول المسيحية إلى السويد مباشرة بجارلابانك عن طريق الحجارة في "رونريكيت".

وتبين الحجارة أيضاً تغيراً مهماً في الممارسات الجنائزية، ما يشير إلى رحيل الطقوس الوثنية واستبدالها بالدفن المسيحي.

"هو وحده يملك كل شيء"

ولا يزال من الممكن الشعور بحضور جارلابانك المهيب عبر فالينتونا.

وفي مزحة يحب مشاركتها مع زوار المتحف، قال أوستيرجرين إنه في حال كان موجوداً، فمن المحتمل أن يقوم جارلابانك بتحميل صور "سيلفي" كل يوم عبر موقع "فيسبوك".

ومن المحتمل أن جارلابانك كان شخصاً مهماً وثرياً للغاية حول بحيرة "فالينتونا"، بحسب ما ذكره باحث في مجلس التراث الوطني السويدي، ماجنوس كالستروم، إذ قال إنه "بنى جسره المثير للإعجاب ونظم مكاناً للتجمع من المحتمل أنه بالقرب من مكان كنيسة فالينتونا اليوم".

وأشار كالستروم إلى حجر روني بوجهين يقع بجانب كنيسة "فالينتونا"، وهو يوفر دليلاً أساسياً لفهم قوة جارلابانك، وتنص الصخرة أنه "وحده امتلك كل هذه المائة".

وهنا، قد تشير المائة إلى منطقة إدارية كبيرة.

رسالة من الماضي

يشير هذا الحجر إلى وفاة جارلابانك. Credit: Justin Calderon

ومن المحتمل أن يكون حب جارلابانك للأحجار الرونية قد ألهم العديد من الآخرين في المنطقة للاقتداء به في البحث عن التأثير السياسي عن طريق دفع أموال للحرفيين لبناء حجر روني.

ومهما كان الدافع، كانت النتيجة إنشاء مملكة من نقوش تنتمي لأواخر عصر الفايكنج، استمرت عبر القرون.

وتُعد قراءة الحروف الرونية أمراً واحداً، ولكن يُعد فك ترميز معنى رسالة إسكندنافية قديمة، أمر آخر.

ولهذا السبب، لا يزال هناك العديد من الألغاز المتبقية في حجارة الفايكنج لا تزال غير مفهومة.

وفي هذا العام، تمكن علماء الحجارة الرونية أخيراً من فك شفرة حجر "روك"، وهو أشهر حجر روني في السويد.

وكُتب نقش مشهور يذكر "راجناروك"، وهو نهاية العالم بالنسبة للفايكنج، على شكل لغز يتحدث عن حالة تغير مناخي أثرت على الفايكنج في القرن التاسع.