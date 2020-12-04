نظرة في أكبر كهف في العالم.. أين يقع؟ وكيف يبدو من الداخل؟

نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

في هذه الكهوف البحرية.. استكشف زوايا لم يتواجد فيها البشر قط

اكتشاف جديد.. هل هذا أحد أكبر الكهوف عالمياً في الصين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن أكبر كهف في العالم، "هانغ سون دونغ"، أكبر مما كان يُعتقد سابقاً.

في العام الماضي، خاض ثلاثة من الغواصين البريطانيين مغامرة إلى حديقة "فونغ نها-كيه بانغ" الوطنية، في مقاطعة كوانغ بنه المكتظة بالأدغال وسط فيتنام لاستكشاف الممرات المائية في الكهف.

الغواصون البريطانيون جيسون مالينسون وريك ستانتون وكريس جيويل خلال رحلتهم العام الماضي Credit: courtesy Oxalis Adventure

واكتشف الغواصين نفقاً تحت الماء يربط كهف "سون دونغ"، ومعناه "كهف نهر الجبل"، بكهف هائل آخر يسمى "هانغ ثانغ".

ويبلغ إجمالي قياس كهف "سون دونغ" حالياً 38.5 مليون متر مكعب، وعندما يتصل رسمياً بكهف "ثانغ"، فإنه يضيف 1.6 مليون متر مكعب إضافي في الحجم.

وقامت شركة "Oxalis"، وهي الشركة الوحيدة المرخصة لجلب المسافرين إلى كهف "سون دونغ"، بدعوة الغواصين البريطانيين، جايسون مالينسون، وريك ستانتون وكريس جيويل، لزيارة الكهف العام الماضي بعد قيامهم بحملة الإنقاذ التايلاندية عام 2018.

وأوضح هوارد ليمبرت، المستشار الفني لشركة "Oxalis" للمغامرات ومقرها كوانغ بنه، وأحد خبراء الكهوف الذين ساعدوا في تنظيم رحلة الغوص، لـ CNN أنهم دعوا الغواصين إلى رحلة في سون دونغ تعبيراً عن امتنانهم لجهودهم الكبيرة.

وأراد الغواصون خوض رحلة مثيرة، لذلك توصلت الشركة إلى فكرة الغوص في ممرات الكهف المائية، التي لم تكن ضمن الأنشطة المتوفرة من قبل."

وأكد ليمبرت أن فريق "Oxalis" كان يعلم أن المياه القادمة من كهف سون دونغ انضمت إلى كهف ثانغ، لكن لم يذهب أي إنسان من قبل إلى هذه الأنهار الجوفية.

خلال المهمة ، تمكن الغواصون من الوصول إلى عمق حوالي 78 مترًا Credit: courtesy Oxalis Adventure

وخلال المهمة، تمكن الغواصون من الوصول إلى عمق حوالي 78 متراً، باستخدام أنابيب هواء من النيتروجين والأوكسيجين، قبل العودة إلى أدراجهم.

ويعتقد الغواصون أن يصل العمق إلى 120 متراً، ويمتد مسافة كيلومتر تقريباً.

ولم يتوقع الفريق أن تكون الأنفاق عميقة، لأن الكهوف الأخرى في المنطقة ضحلة تماماً.

وكان من المقرر أن يعود الغواصون إلى الكهف مع أدوات مُخصصة للغوض لمسافات أعمق في أبريل/ نيسان الماضي، لكن ظروف جائحة كورونا حالت بين ذلك.

يمكن التخييم في "هانغ إن" في اليوم الأول للجولة واليوم الأخير، والذي يعتبر أحد أفضل مواقع التخييم في آسيا Credit: Alesha Bradford

ويعد كهف "سون دونغ" واحداً من أبرز العجائب الطبيعية في العالم. وكان اكتشاف الكهف بمحض الصدفة من قبل رجل يدعى خان، المقيم في فيتنام، في عام 1990.

وأثناء صيده في الغابة، صادف خان فتحة الكهف، وشعر بهبوب رياح من داخله، كما سمع اندفاع نهر في الداخل، لكن بعد مغادرته، لم يتمكن خان من العثور عليه مرة أخرى، إذ أنه محاط بأوراق الشجر، بحسب ما ذكره ليمبرت.

وكان ليمبرت ضمن فريق جمعية أبحاث الكهوف البريطانية الذي وطأت قدمه كهف "سون دونغ" للمرة الأولى.

تعد حديقة "فونغ نها-كيه بانغ" الوطنية، هائلة الحجم، لدرجة أنها تحوي أدغالها الخاصّة وهنالك نهر يجري تحت الأرض ونظام مناخي خاص بها، فالغيوم تتكون داخل الكهوف وتخرج من فتحات الكهوف ومخارجه Credit: Alesha Bradford

وأمضى خان سنوات عديدة في محاولة إعادة اكتشاف فتحة هذا الكهف. وفي عام 2009، قاد خان فريق جمعية أبحاث الكهوف البريطانية إلى هناك.

وبعد استكشاف الفريق للكهف وقياسه، أعلنوا أنه أكبر كهف في العالم، في 2010.

المخرج العملاق لكهف "هانغ إن" الذي يعتبر ثالث أكبر كهف بالعالم، بارتفاع يفوق 120 متراً وبعرض 140 متراً Credit: Jarryd Salem/CNN

وداخل الكهف الهائل هناك العديد من المناظر الطبيعية المتنوعة، بما في ذلك غابتان، وتنبثق أشعة الشمس من خلال الفتحات التي تم إنشاؤها بواسطة الأسقف المنهارة.

يمكن مراقبة النجوم داخل كهف "هانغ سون دونغ" التي تبدو واضحة للغاية بسماء صافية Credit: Jarryd Salem/CNN

وأضاف ليمبرت أنهم تمكنوا من اكتشاف حوالي 30% فقط من حديقة "فونغ نها-كيه بانغ" الوطنية حتى الآن، مضيفاً "ما زال هناك الكثير لاكتشافه".

وتم افتتاح الكهف النهري الذي يبلغ عمره ثلاثة ملايين عام أمام السياح في 2013. ويعد أحد أجمل الأماكن على وجه الأرض.

يقوم فريق مكون من 20 حمّالاً وثلاثة مرشدين وخبيرين بالكهوف وطباخيْن وشرطيان متجولان تابعين للحديقة الوطنية، بمرافقة الزوار في كل جولة إلى كهف "سون دونغ" Credit: Alesha Bradford

ومن عبور الأنهار إلى رحلات الغابة والصعود أعلى "سور فيتنام العظيم"، الذي يبلغ ارتفاعه 80 متراً، إلى المعسكرات الليلية، تقطع الرحلة التي تستغرق أربعة أيام 25 كيلومتراً من مسارات الغابة وتسعة كيلومترات داخل الكهوف.

يعبر نهر "راو ثونغ" داخل كهف "هانغ سون دونغ"، خلال موسم الأمطار يفيض النهر لمستويات عالية ما يصعّب عملية استكشاف الكهف Credit: Jarryd Salem/CNN

وهناك الكثير من المعابر النهرية والغابات الرائعة والجبال والمنحدرات في كل مكان، إضافة إلى الكثير من الحياة البرية، مثل الطيور والقردة التي تتوطن هذه المنطقة.

ومن المؤكد أن هذه التجربة تشكل تحدياً جسدياً، لكن ليمبرت أشار إلى إمكانية وصول أي شخص يتمتع بلياقة بدنية معقولة.

تتكون الصواعد والهوابط داخل الكهوف عندما تتسرب مياه محمّلة بالكالسيوم من سقوف الكهوف، وتتكون على مدى ملايين الأعوام لتقدّم أشكالاً مذهلة Credit: Jarryd Salem/CNN

ومن بين العديد من النقاط البارزة في الرحلة، لفت ليمبرت إلى أن هناك تجربة واحدة على وجه الخصوص يتحمس الجميع لخوضها، أي السباحة في ظلمة الكهف.

وهناك ممر به أحافير جميلة عمرها 400 مليون عام، وبمجرد أن تصل إلى الممر في ظلمة الكهف، يوجد موقع ملائم للسباحة فيه.