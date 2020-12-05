نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

كما لو أنه مشهد قبل كورونا.. الحشود تملأ سور الصين العظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت ووهان، وهي المدينة الصينية الأكثر ارتباطاً بتفشي فيروس كورونا المستجد، مقطع فيديو ترويجي جديد كجزء من محاولاتها لجذب المسافرين لاستكشاف جمالها.

ويُترجم عنوان الفيديو إلى "دعونا نجتمع في ووهان".

ويسلط الفيديو، الذي نُشر على حساب التواصل الاجتماعي لمكتب ووهان للثقافة والسياحة، على أفضل ما في المدينة، من غابة عائمة سريالية في الأراضي الرطبة ببحيرة تشانغدو، إلى برج الرافعة الصفراء التاريخي المضاء.

وقال المنشور على فيسبوك: "لم تتردد ووهان أبداً في إظهار جمالها، ويأمل من يحبونها بشدة أن يفهمها المزيد من الناس".

وباعتبارها البؤرة الأصلية لتفشي فيروس "كوفيد-19"، خضعت ووهان لإغلاق استمر لـ76 يوماً من 23 يناير/تشرين الثاني إلى 8 أبريل/نيسان.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس، وأكثر من 3،800 حالة وفاة.

ولم يؤد الإغلاق إلى إبطاء معدلات الإصابة بشكل كبير فقط، فلم تبلغ المدينة عن حالة إصابة محلية منذ مايو/أيار، بل أنه عزز جاذبية المدينة بشكل مفاجئ.

وبحسب دراسة مشتركة في أبريل/نيسان أجراها مركز الأبحاث السياحة الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ومركز أبحاث "Tencent" للثقافة وصناعة السياحة، اختيرت مدينة ووهان كالوجهة رقم واحد التي يرغب المواطنون الصينيون بزيارتها بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية.

وأشاد العديد من مستخدمي الإنترنت الصينيين بسكان ووهان لمثابرتهم واجتهادهم خلال فترة الإغلاق.

دعوة مغرية أم مبالغة؟

وعلق بعض المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo" قائلين إن الفيديو تم تصويره بشكل جميل، كما أنه أظهر الجوانب المختلفة للمدينة.

The Xinzhou Zhangdu Lake wetland, more than 70 km away from the city proper of Wuhan, has become a fairyland on earth. At present, the forests around the Zhangdu Lake are luxuriant and full of vitality. Migratory birds have begun to build nests here. #VisitWuhan https://t.co/EVPgkVOZhi

يقول أحد مستخدمي "Weibo" في ووهان: "لقد تم عرض جمال ووهان بشكل مثالي. أنا أحب ووهان".

ووافق مستخدم آخر على خيارات مواقع التصوير، قائلاً إنها تتضمن وجهات غير مألوفة بالنسبة للعديد من المسافرين.

ومع ذلك، اعتقد الكثيرون أن الفيديو كان مصقولاً جداً، وأنه لا يُعد تجسيداً حقيقياً لمدينة ووهان.

ويقول أحد المستخدمين: "يمكن أن يتناسب الفيديو مع أي مدينة تشتمل على نهر"، كما أنه أضاف المستخدم أن الأشياء التي تم تسليط الضوء عليها غير مميزة.

وهذه ليست محاولة ووهان الأولى لتعزيز صناعة السياحة منذ تفشي "كوفيد-19".

ومنذ أغسطس/آب، أطلقت المدينة سلسلة من الحملات التي تستهدف المسافرين المحليين، والتي توفر الدخول المجاني إلى مناطق الجذب الرئيسية، والجولات الليلية إلى برج الرافعة الصفراء في ووهان خلال عطلة الأسبوع الذهبي.