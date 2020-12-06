فندق يمنح ثنائيا إقامة مجانية لمدة 18 عاماً في كندا.. ما السبب؟

نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّم فندق "Zed" الذي يقع بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا بتاريخ 14 فبراير، أي يوم عيد الحب للأزواج فرصة الفوز بـ 18 عاماً من الإقامة المجانية، في حال أسفرت إقامتهم عن إنجاب مولود بعد مرور 9 أشهر تقريباً.

وتستعد نيكول وألكسندر بيشنسكي، مع ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، لاستقبال فرد جديد في العائلة.

واستفاد الثنائي بيشنسكي في مدينة كيلونا، من عرض "Nooner" الخاص بفندق "Zed"، في 14 فبراير/ شباط الماضي.

ورغم أن فندق "Zed"، قد قدم عرض "Nooner" الخاص، المتمثل في قضاء 4 ساعات لممارسة العلاقة الحميمية، خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن عام 2020 يعد العام الأول لهذا العرض الخاص.

ويوفر العرض للأزواج فرصة تسجيل الوصول من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً، من أجل قضاء وقت خاص بغرفة الفندق، ويتبع ذلك الاستمتاع بلعب كرة المضرب في صالة الاستراحة، أو الاستجمام برومانسية داخل حوض الاستحمام الساخن في الهواء الطلق.

وكانت هذه أول مرة يقيم فيها الثنائي بيشنسكي في فندق "Zed".

ويقول الثنائي إنهما غالباً لا يحصلان على فرصة للاحتفال بعيد الحب، بسبب الانشغال في العمل، بالإضافة إلى التحديات الأخرى.

وتصف نيكول عرض "Nooner" بأنه "فكرة عظيمة لعيد الحب للآباء، لأنه يجعل رعاية الأطفال أسهل قليلاً".

وفي الواقع، اقترحت ماندي فارمر، الرئيسة التنفيذية في الفندق، فكرة "Nooner" الأصلية عندما كان أطفالها صغاراً، ولم تستطع حينها الاستمتاع بوقت خاص وكاف مع زوجها.

وبالنسبة لها، فإن القدرة لقضاء موعد غرامي بتاريخ 14 فبراير/ شباط يُعد أكثر جاذبية لها من تلقيها باقة من الزهور أو علبة من الشوكولاتة، لذلك اقترحت الفكرة على الفندق.

وفيما يتعلق بحافز الإنجاب لعام 2020؟ فقد بدا كإضافة ممتعة لعرض "Nooner".

وقالت فارمر: "لا أعتقد أننا سنقنع شخصاً لا يفكر في الأطفال بالإنجاب. ولكن إذا كنت جاداً في زيادة عدد أفراد أسرتك، فلماذا لا تجرب، وإذا نجحت، فستربح وسيلة للاحتفال بطفلك على مدى الـ 18 عاماً المقبلة".

وبالإضافة إلى الإقامات المجانية لمدة 18 عاماً، حصلت عائلة بيشنسكي أيضاً على جلسة تصوير مجانية.

وقالت نيكول: "كنا نحاول الإنجاب منذ نحو عامين، لذلك اعتقدنا أننا سنرفع مستوى التحدي بالمسابقة"، موضحة: "يبدو أن كنا بحاجة إلى القليل من المنافسة".