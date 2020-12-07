قلعة شالي بسيوة في مصر.. مشهد يأخذك في رحلة عبر التاريخ

نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بموقعها النائي في قلب صحراء الغربية، تعد واحة سيوة من أهم الوجهات السياحية في مصر والتي تضم أقدم وأعتق الآثار التاريخية، ولعل أبرزها المدينة المحصنة، والتي تعرف باسم قلعة شالي.

ويعود تاريخ قلعة وحصن شالي لأكثر من 800 عام، وكان الهدف من بنائها رد هجوم العرب والقبائل المتنقلة في الصحراء، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

يعود تاريخ قلعة شالي في واحة سيوة لأكثر من 800 عام Credit: mohamed hakem

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول المصور المصري محمد حاكم، الذي وثق أطلال مدينة سيوة القديمة عام 2017، إن قلعة شالي تعد من أهم معالم واحة سيوة.

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، فإن كلمة "شالي" باللغة السيوية تعني المدينة، وتتميز قرية شالي بأسلوب عمارتها الفريد من نوعه، فهي مبنية من مادة "الكرشيف،" وهو الطين المشبع بالملح الذي يصبح مثل الإسمنت في صلابته حين يجف.

ويعود تاريخ تأسيس قرية شالي إلى القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي.

قلعة شالي Credit: mohamed hakem

ومن وجهة نظر حاكم، تتميز قلعة شالي بأنها بمثابة حصن يغلق يومياً على أهله ويقع على أرض مرتفعة تسمح للسكان برؤية الغزاة من على مسافة بعيدة.

ومن أجل استكشاف قلعة شالي وتوثيقها، رافق حاكم أحد سكان الواحة من أجل الانغماس في أجواء الموقع الأثري، واستحضار تاريخه بدلاً من مجرد القيام بزيارة سياحية، بحسب ما قاله.

أطلال قلعة شالي التي تعرف أيضاً بمدينة سيوة القديمة Credit: mohamed hakem

ويرى حاكم أن مرافقة مرشد من أهل المنطقة تعد من أكثر الطرق الفعالة للتعرف على أسلوب معيشة السكان.

وأشار حاكم إلى أنه زار موقع قلعة شالي عدة مرات على مدار اليوم النهار والليل من أجل اكتشاف هوية المكان.

ويصف حاكم منظر القلعة التاريخية قائلاً: "للقلعة هيبة تأخذك في رحلة عبر التاريخ، فهي ليس لها مثيل في أية حضارة أخرى"، مضيفاً أنه منظر يبعث على الأمان والدفء".

ويحيط بالمدينة سور متين البناء ليس له سوى مدخل واحد يسمى "الباب إنشال" بمعنى باب المدينة. وفي الجهة الشمالية من سور المدينة يوجد الجامع العتيق. وبعد مرور قرن من الزمان، فتح باب ثانٍ في الجهة الجنوبية من السور سُمي "باب أثرات" أي الباب الجديد، وفٌتح باب ثالث بعد مرور قرن من الزمان سمي باب قدوحه وهو مخصص للنساء فقط، وفقاً لموقع وزارة السياحة والآثار.

ويجدر بالذكر أن وزارة السياحة والآثار المصرية افتتحت قلعة شالي بواحة سيوة، الشهر الماضي، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، وذلك في إطار مشروع إحياء قرية شالي التاريخية، بحسب ما ورد في بيان الوزارة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".