بوتشيلي يغني بمطبخ نصرت في دبي أثناء تحضيره الطعام

نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن استضافت "دبي أوبرا" المغني العالمي، أندريا بوتشيلي، في حفل موسيقي، توجه بوتشيلي إلى أحد المطاعم التي لطالما يرتاده المشاهير أثناء زيارتهم إلى المدينة.

وفي مقطع فيديو نشره نصرت غوكشيه، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يظهر بوتشيلي في مطعم "نصرت" بدبي، وهو يغني أثناء تحضير الشيف التركي شرائح اللحم بمطبخه.

وأرفق غوكشيه مقطع الفيديو بتعليق: "حفلة خاصة لي بالمطبخ مع أندريا بوتشيلي".

وعلى صوت المغني الإيطالي، تجد الشيف التركي يقلب شرائح اللحم التي يقوم بطهيها، لينتهي مقطع الفيديو بعناق غوكشيه وبوتشيلي.

وبعد انتهاء هذه "الحفلة الخاصة"، احتسى بوتشيلي وغوكشيه قهوة الكابتشينو الإيطالية في مقطع فيديو آخر.

وأصبح غوكشيه، الذي يُعرف باسم "حبيب الملح" (Salt Bae)، مشهوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الطابع الدرامي الذي أضافه عند قطع شرائح اللحم، ورشها بالملح.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شارك بالحفل مجموعة من الموسيقيين الإماراتيين والمايسترو كارلو بيرنيني، والمغني الإسرائيلي إيدن رايشل، ومجموعة من الفنانين الإسرائيليين لتعزيز أسس التعايش والسلام.

وفي مجموعة صور نشرها بوتشيلي من حفل في "دبي أوبرا"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، كتب: "أن تكون فنان هو امتياز ومسؤولية كبيرة بنفس القدر، لأن اللغة العالمية للموسيقى، يمكن أن تعلمنا كيفية إدراك الجمال، وتجلب معها رسالة قوية عن السلام والقرابة".

وأضاف: "يسعدني أن أتيحت لي الفرصة للمساهمة يوم أمس، على مسرح دبي أوبرا، كجزء من حدث موسيقي تاريخي يحتفل بتوقيع اتفاقيات السلام بين الإمارات وإسرائيل".

وخلال تواجده بالمدينة، استمتع مغني الأوبرا بعرض نافورة دبي لأغنيتي "ذا براير" و"تايم تو ساي جودباي"، بينما يتم عرض أحدث ألبوماته "بيليف" على برج خليفة.