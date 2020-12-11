نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، يبحث مسؤولو النقل في جميع أنحاء العالم عن طرق للحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الطاقم الجوي.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت إدارة الطيران المدني في الصين (CAAC) إرشادات جديدة لقطاع الطيران في البلاد.

يشمل الملف، وهو بعنوان "الإرشادات الفنية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها للخطوط الجوية"، بعض النصائح حول أفضل ممارسات النظافة التي يجب تنفيذها بالمطارات والطائرات.

وكانت أحد هذه الاقتراحات هي أن يرتدي العاملون، مثل أفراد الطاقم الجوي، حفاضات يمكن التخلص منها لتفادي استخدام الحمام.. أمر أثار دهشة بعض الأشخاص.

ويُنصح أيضاً بارتداء "أقنعة طبية، وقفازات طبية مزدوجة الطبقة يمكن التخلص منها، ونظارات واقية، وقبعات يمكن التخلص منها، وملابس واقية يمكن التخلص منها، وأغطية أحذية يمكن التخلص منها".

وتنص الجملة التالية بالآتي: "يوصى بأن يرتدي أفراد طاقم الطائرة حفاضات يمكن التخلص منها وتجنب استخدام المراحيض إلا في ظروف خاصة لتجنب مخاطر العدوى".

في الواقع، يمكن أن تكون المراحيض من أكثر الأماكن انتشارا للجراثيم على متن الطائرة. ففي أغسطس/ آب، أصيبت امرأة مسافرة من إيطاليا إلى كوريا الجنوبية بفيروس كورونا أثناء رحلتها.

وقالت إن المكان الوحيد الذي لم ترتدي فيه قناع الوجه هو أثناء دخولها المرحاض، ما يجعله مصدراً محتملاً لإصابتها.

وأعلنت شركة الطيران اليابانية "ANA" في وقت سابق من هذا العام أنها تختبر نموذجاً أولياً لباب مرحاض جديد بدون استخدام اليدين.

وفي الوقت نفسه، تقدمت شركة "بوينغ" بطلب للحصول على براءة اختراع بشأن "مرحاض ذاتي التنظيف"، يستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف 99.9٪ من جراثيم الحمام بعد كل استخدام.