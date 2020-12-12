قُدم الطعامُ له بـ"مجرفة".. فطور ناصر القصبي يثير ردود فعل على تويتر

نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الممثل السعودي، ناصر القصبي، ردود فعل عدة على موقع تويتر، الجمعة، بعد نشره صورة لتقيدم وجبة فطور له بـ"المجرفة".

ونشر القصبي صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، للفطور الذي قُدم له، وعلق عليها بالقول: " أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له ( وأنا أتميلح) .. واو هاو نايس".

وتابع الممثل السعودي في التغردية نفسها قائلا: "تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفه !!"، حسب قوله.

أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له ( وأنا أتميلح) .. واو هاو نايس تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفه !!! https://t.co/DyJnSheOwb

وأُثارت التغريدة ردود فعل عدة، إذ أعرب البعض عن عدم إعجابهم بطريقة التقديم هذه، في حين شارك آخرون تجربة مماثلة عاشوها في دول أخرى.

يذكر أن القصبي يُعتبر أحد أبرز الممثلين السعوديين في مجال الكوميديا وقدم العديد من الأعمال التي حصدت متابعة واسعة في دول عدة على مدار سنوات طويلة.

فيما يلي بعض التعليقات على تغريدة القصبي:

@algassabinasser شكل الطبق الثاني بيجي على هذي 👇🏼😂😂😂 https://t.co/lGyqt4YCI5

@algassabinasser ما أعجبتني الفكرة أبدا