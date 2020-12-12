أضواء راقصة وتأثير ساحر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تلفت الأنظار

سياحة
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كأنه من عالم آخر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تثير الانتباه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحت المحيط الأطلسي الشمالي، تقع سلسلة من الأنفاق المائية الرابطة للجزر الوعرة التي تشكل أرخبيل جزر فارو الشمالية.

وأثارت شبكة أنفاق "Eysturoy"، والتي سيتم افتتاحها قريباً، الانتباه بالفعل، وذلك بفضل الصور التي نُشرت حديثاً لنقطتها المركزية، وهي عبارة عن دائرة مرورية جديدة مذهلة تحت الماء.

كأنه من عالم آخر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تثير الانتباه
يُعد هذا الدوار جزء من شبكة أنفاق "Eysturoy" في جزر فارو. Credit: Courtesy faroephoto.com

ويتميز الدوار المضاء بلونه الأزرق الفيروزي، وهو على بعد حوالي 187 متر تحت البحر.

ويتسم تصميم المكان بأضواءه وألوانه التي تجعله وكأنه ينتمي لعالم آخر.

كأنه من عالم آخر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تثير الانتباه
صمم الفنان المحلي، تروندور باتورسون، هذا الهيكل الساحر. Credit: Courtesy faroephoto.com

ومن المحتمل أن يكون النفق، الذي يبلغ طوله 11 كيلومتر، بمثابة مشروع تطويري مرحب به من قبل السكان المحليين، إذ أنه يختصر المسافة التي تستغرق 64 دقيقة عادةً بالسيارة من عاصمة جزر فارو في جزيرة "Streymoy"، تورشافن، لمحاور رونافيك وستريندور على جزيرة "Eysturoy"، إلى 16  دقيقة فقط.

كأنه من عالم آخر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تثير الانتباه
سيختصر النفق مسافة تستغرق 64 دقيقة عادةً بالسيارة إلى 16 دقيقة فقط. Credit: Courtesy faroephoto.com

وبالنسبة للسياح، قد يصبح الدوار المبهر سبباً آخر لزيارة هذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بالحكم الذاتي، والمعروفة بالفعل بالمناظر الجميلة والحياة البرية.

أهمية رمزية

كأنه من عالم آخر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تثير الانتباه
تقع مدينة تورشافن في جزيرة "Streymoy"، بينما تقع رونافيك وستريندور في جزيرة "Eysturoy". Credit: Courtesy faroephoto.com

وصُممت الدائرة المرورية، والتي تقع وسط شبكة الأنفاق، من قبل الفنان المحلي تروندور باتورسون، وهو مصنوع من الصخور الطبيعية، تماماً مثل شبكة الأنفاق الأوسع.

وتتغير الألوان بانتظام من الأزرق، والأصفر، والأخضر وترقص الأضواء، ما يخلق تأثيراً رائعاً.

كأنه من عالم آخر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تثير الانتباه
صورة للفنان باتورسون وهو يعمل على الهيكل. Credit: Courtesy faroephoto.com

وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي تشيد الأنفاق، تيتور سامويلسون، لـCNN، إنه بالنسبة إلى باتورسون، يرمز الهيكل المضيء إلى الانتقال من الظلام نحو الضوء، كما أنه ذكر أيضاً رقصة تقليدية من الأرخبيل يمسك فيها الأشخاص أيدي بعضهم البعض لتكوين سلسلة.

كأنه من عالم آخر.. صور لسلسلة أنفاق مائية بأعماق مياه جزر فارو تثير الانتباه
سيُفتتح نفق "Eysturoy" في 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020. Credit: Courtesy faroephoto.com
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ويبدو هذا مناسباً لأن شبكة الأنفاق تعمل أيضاً كوسيلة للاتصال.

وقال سامويلسون إنه يعتقد أن الدائرة المرورية هي الوحيدة الموجودة تحت المحيط الأطلسي الشمالي.

وسيُفتتح نفق "Eysturoy" في 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، وسيتبعه نفق "Sandoy" بعد عدة أعوام، وهو لا يزال قيد الإنشاء.

وسيربط النفق بين جزيرتي "Streymoy" و"Sandoy".

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