في "أرض عجائب الشتاء".. شاهد فيلمك المفضل وسط الثلوج لأول مرة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إطلاقها سينما السيارات في مايو/ أيار إثر تفشي فيروس كورونا والإغلاق المؤقت لأماكن الترفيه، قررت شركة ماجد الفطيم أن تطلق تعاوناً مشتركاً بين "فوكس سينما" و"سكي دبي" لتقديم تجربة جديدة وفريدة من نوعها.

على منحدرات "سكي دبي" الثلجية، يستطيع رواد السينما الاسترخاء والجلوس على مقاعد، تشبه الموجودة في السينما عادة، لمشاهدة فيلمهم المفضل، وهم محاطين بـ"أرض عجائب الشتاء الساحرة"، بحسب وصف الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما، كاميرون ميتشل.

Credit: Majid Al Futtaim

وقال ميتشل، لموقع CNN بالعربية: "نحن فخورون بإطلاق سينما الثلج الأولى في الشرق الأوسط بدبي، والتي تعد مركزاً عالمياً للابتكار ومدينة ذات إمكانيات لا نهاية لها.. تقدم سينما الثلج، وهي بالتعاون مع فوكس سينما، أول شاشة كبيرة بالعالم داخل منتجع تزلج داخلي".

وبإمكان الزوار الاستمتاع بمشاهدة أفلام الأعياد العائلية مثل "The Grinch"، و"Frozen 2"، و"Daddy’s Home 2". وستكون هناك أيضاً عروض ليلية لمجموعة الأفلام الأخرى، منها "Wonder Woman 1984"، و"The Witches"، و"Knives Out"، و"The Call of the Wild".

وفي "سينما الثلج"، هناك لافتات إرشادية حول أفضل الممارسات لتطبيق التباعد الاجتماعي، كما توجد فواصل أكريليك بين المقاعد لمزيد من الراحة، مع توقع معقم اليدين.

Credit: Majid Al Futtaim

وتخضع "سينما الثلج" لتنظيف عميق بعد كل عرض سينمائي، والذي يشمل تطهير المقاعد وتعقيم جميع الأسطح، والسماعات، والبطانيات، والملابس المستأجرة بعد كل استخدام، مع وضعها في كيس مغلق قابل للتحلل.

Credit: Majid Al Futtaim

وتم إطلاق "سينما الثلج" في 10 ديسمبر/ كانون الأول، وستستمر حتى نهاية فبراير/ شباط 2021.

وتعد "سينما الثلج" مناسبة لجميع الأصدقاء والعائلات، حيث لاقت ردود فعل إيجابية من الضيوف، التي اعتبرها البعض "تجربة فريدة ومذهلة حقاً".