نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد نهاية عام 2020 ظاهرة فلكية نادرة قد ترغب بمراقبتها.

وفي مساء الإثنين، أي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، سيشهد العالم ظاهرة فلكية تُدعى الاقتران العظيم، بحسب ما قاله الفلكي ملهم هندي من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، عبر سلسلة من التغريدات.

وفي مساء الإثنين، سيصل كوكبي المشتري وزحل إلى مرحلة الاقتران الفلكي ليكونا على استقامة واحدة مع كوكب الأرض.

ويمكننا هذا الحدث من رؤية الكوكبين وهما متقاربين جداً، وعلى مسافة 6 دقائق قوسية.

#ثريد ا #الاقتران_العظيم النادر لم يشاهد منذ ٨٠٠ عام يصل كوكبي #المشتري و #زحل مساء يوم الاثنين القادم 21 ديسمبر الى مرحلة الاقتران الفلكي ويكونا مع الأرض على استقامة واحدة مما يجعلنا نرى الكوكبين متقاربين جدا على مسافة 6 دقائق قوسية(0.1 درجة) هذا الحدث لم يشاهد منذ 1226م https://t.co/xLIRdGhoMx

ومع أن ظاهرة الاقتران تتكرر كل 20 عاما بين كوكبي زحل والمشتري، إلا أن المسافة الظاهرية بينهما غير متساوية بسبب تفاوت المستويات المدارية، ولذلك، "بعض الاقترانات تكون مميزة وفريدة مثل الاقتران العظيم"، بحسب ما ذكره هندي.

وحدثت الاقترانات المميزة، التي كانت فيها المسافة بين الكوكبين أقل من 10 دقائق قوسية، آخر مرة في عام 1623 ميلادياً، ولكنها لم تشاهد بسبب قربها من الشمس.

وأما آخر حدث شاهده سكان الأرض، فكان في عام 1226 ميلادياً، أي قبل 794 عاما.

وكان ذلك قبل ابتكار التلسكوب، ولهذا السبب، سيكون حدث الإثنين "الأول المرصود عبر التلسكوبات".

يمكنكم متابعة الحدث الفلكي النادر عبر البث المباشر لرصد ظاهرة #الأقتران_العظيم من مرصد #قسم_علوم_الفلك_والفضاء بــ #جامعة_الملك_عبدالعزيز على منصة اليوتيوب على الرابط التالي : https://t.co/bPvzEQONnE https://t.co/r4RGPuXfrG

ودعا هندي الأشخاص إلى متابعة هذا الحدث الفلكي النادر خلال بث مباشر من مرصد قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبد العزيز من موقع "يوتيوب".