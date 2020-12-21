دبي تحتضن أول منتجع عائم بالمنطقة.. إليك تفاصيل "قصر البحر" الفاخر

نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدو فكرة الاستيقاظ في غرفة فندقية مُحاطة بإطلالة رائعة للساحل أمراً رائعاً. ولكن، سيأخذ هذا الفندق في دبي الساحل إليك.

في نهاية عام 2021، من المتوقع إكمال مشروع جديد يُدعى منتجع قصر البحر العائم، أو "Sea Palace Floating Resort"، والذي سيزين ساحل دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ملاذ فاخر وسط البحر

سيزين منتجع قصر البحر العائم، أو "Sea Palace Floating Resort"، ساحل دبي بالإمارات العربية المتحدة. Credit: Sea Palace Floating Resort

ويُعد هذا المنتجع العائم فندقاً ومركز تسوق في الوقت ذاته، ويُحيط به 12 منزلاً على شكل قوارب زجاجية تُدعى "نبتون".

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال رجل الأعمال محمد البحراوي، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لإحدى الشركات وراء المشروع، وهي "Seagate Shipyard" التابعة لـ"AL Bahrawy Group": "سيمنح المنتجع الفرصة للضيوف والزوار لقضاء عطلة في وسط البحر على بعد دقيقتين فقط من المدينة".

سيكون المنتجع بمثابة ملاذ فاخر وسط المياه. Credit: Sea Palace Floating Resort

وأكد البحراوي أن المنتجع سيجذب السياح الذين يتطلعون للاستمتاع بالمحيط، والأنشطة المائية، وشمس دبي بطريقة فاخرة وفريدة من نوعها.

وذكر البحراوي أن المشروع سيكون أول منتجع عائم في المنطقة، كما أنه سيحتضن أول مركز تسوق عائم في العالم.

سيجذب المنتجع السياح الذين يتطلعون للاستمتاع بشمس دبي بطريقة فريدة وفاخرة. Credit: Sea Palace Floating Resort

وسيعمل المنتجع بالطاقة الشمسية، بحسب ما ذكره البحراوي.

ومن الصور المُتخيلة للمشروع، يمكن للمرء رؤية تصميم المنتجع المُبهر الذي تُحيط به المياه من كل جانب.

أعجوبة عائمة

صورة تخيلية لإحدى القوارب السكنية الزجاجية التي تُدعى "نبتون". Credit: Sea Palace Floating Resort

ويتكون الجزء الرئيسي من المشروع من 4 مبان عائمة تزيد مساحتها عن 200 ألف قدم مربع.

وسيُستخدم ذلك الجزء كفندق فاخر من فئة 5 نجوم يحتضن 200 غرفة، و10 فلل، إضافةً إلى مركز تسوق مساحته 63 ألف قدم مربع.

ستكون قوارب "نبتون" السكنية صديقة للبيئة. Credit: Sea Palace Floating Resort

ومع أن القوارب الزجاجية السكنية "نبتون" ستتمكن من الإبحار بمفردها بفضل تزويدها بمحركات، إلا أن البحراوي أوضح قائلاً:"سيكون الجزء الرئيسي (من المشروع) ثابتاً في مكان واحد، إذ إنه عائم، ولكنه ليس سفينة متحركة ذاتياً".

وصُمم "نبتون" على شكل قارب زجاجي صديق للبيئة، وهو يتكون من طابقين، وشرفة، ومسبح خارجي.

وستكون هذه القوارب السكنية مزودة بنظام تنقية للهواء ذاتي التعقيم، بالإضافة إلى نظام أوتوماتيكي ذكي يعمل على تشغيل المنزل بالكامل.

وبني حوالي 65% من المشروع حتى الآن، ومن المتوقع تسليمه في نهاية عام 2021، وفقاً لما ذكره البحراوي.

وبالنسبة لفِلل "نبتون"، ستكون أول واحدة منها جاهزة بعد حوالي شهر، وبعد ذلك، سيتم تسليم واحدة كل 3 أشهر.