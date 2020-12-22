دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفلت مصر، الاثنين، بظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

مصر تشهد ظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك بالأقصر Credit: Egyptian Cabinet/ facebook

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن معابد الكرنك شهدت صباح الاثنين احتفالية تعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك، وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، والذي يوافق رسمياً بداية فصل الشتاء.

وأوضح مدير عام آثار الكرنك، مصطفي الصغير، أن هذه الظاهرة تكشف تميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معاً، وحرصه على ذلك طوال 2000 عام وهي المدة التي استغرقها بناء معبد الكرنك، حيث تشرق الشمس أعلى مقصورة الزورق المقدس لـ"أمون رع"، والتي شيدها الملك فيليب أرهيدايوس، شقيق الإسكندر الأكبر، بحسب البيان.

وتتعامد الشمس على محور الكرنك الرئيسي الممتد من الشرق للغرب مخترقاً مداخل الصروح من السادس إلى الأول وكذلك قاعة الأساطين الكبرى حتى يراها الزائر عند ميناء الكرنك أمام واجهة المعبد الرئيسية، وفقاً لما قاله الصغير.

وأضاف الصغير أن الفعالية شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار المصريين والأجانب، الذين حرصوا على الحضور لمشاهدة الظاهرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ترك مسافات بينية، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات المعقمة، بحسب البيان.

وشهدت فعاليات الاحتفال في مدينة الأقصر بعض الفقرات من الفنون الشعبية والاستماع إلى الموسيقى من خلال شركة مصر للصوت والضوء، وفقاً للبيان.