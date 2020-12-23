دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى موظفو أحد المطاعم في ولاية أوهايو الأمريكية هدية غير متوقعة بمناسبة عيد الميلاد، عندما ترك أحد الزبائن إكرامية بقيمة 5،600 دولار لجميع الموظفين ليتشاركوها.

وكان الزبون، الذي طلب من المطعم عدم الكشف عن هويته، يتناول طعامه داخل "Souk Mediterranean Kitchen"، في مدينة توليدو في 12 ديسمبر/كانون الأول عندما ترك إكرامية كبيرة لجميع الموظفين البالغ عددهم 28 موظفاً، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في إجازة في ذلك اليوم.

وبعد تقاسمها، حصل كل موظف على مبلغ 200 دولار.

قال موسى صلوخ، مالك المطعم ورئيس الطهاة، لـCNN، إنهم تأثروا كثيراً بهذه اللفتة لدرجة البكاء.

وأضاف صلوخ: "يصبح موظفو مطعمك عائلتك ويهتم الجميع ببعضهم البعض وقد بقيت خارج المطبخ لمنح الموظفين فرصة لتخطي هذه المحنة ووضع الهدايا تحت شجرة عيد الميلاد لأطفالهم، لذلك كان هذا أمراً هائلاً بالنسبة لنا".

ويرى العديد من الموظفين الذين لم يتمكنوا من شراء شجرة عيد الميلاد أو الهدايا لعائلاتهم بسبب الجائحة،أن الإكرامية تعد الطريقة الوحيدة التي يمكنها أن تجعل ذلك ممكناً.

وأشار صلوخ إلى أن هذه اللفتة منحتهم الكثير من الأمل، مضيفاً أنها حقاً لفتة لطيفة يمكن أن يقوم بها أي شخص لـ28 شخصا من الغرباء".

وافتتح صلوخ مطعمه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكالعديد من أصحاب الأعمال الآخرين، كان يكافح لإبقائه قائماً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرابطة الوطنية للمطاعم عن إغلاق 100،000 مطعم حتى الآن في عام 2020، وأن حوالي 60% من الشركات التي أغلقت وسط الجائحة لن تُفتح أبداً، وكانت المطاعم أكثر من عانت، وفقاً لبيانات شركة "يلب".

ولكن الآن، مع عودة المطعم للوقوف على قدميه، يقول صلوخ إن اللفتة الكريمة تعد بمثابة "تذكير" بأنه على الرغم من العقبات والصعوبات، فإن كل شيء سيكون على ما يرام.