نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أحضان الطبيعة الساحرة، يتوسط شلال "عين كور" في سلطنة عُمان غابةً من الأشجار الكثيفة لتشكل معاً لوحة طبيعية بديعة تستقطب الزوار الهاربين من صخب المدن، حيث الفرصة للاستجمام وسط أجواء خيالية خلال فصل الخريف.

عين كور في عمان Credit: Anas Aldheeb

وتتميز عين كور بجمالٍ طبيعي أخّاذ يتمثل في شلالات نقية من مياه الأمطار، والتي تنحدر من أعالي الجبال لتشكل بحيرة مائية طبيعية خلابة، وفقاً لموقع وزارة الإعلام العمانية.

وتقع عين كور في وادي جردوم غرب ولاية صلالة بحوالي 20 كيلومتراً، وتجري العين خلال موسم الخريف، الذي يشهد إقبالاً كبيرا من قبل السياح والمقيمين على حدٍ سواء، بحسب موقع وزارة الإعلام العمانية.

تقع عين كور غرب ولاية صلالة بحوالي عشرين كيلومتراً تقريبا، حيث تجري هذه العين في فصل الخريف فقط، من أعلى جبل وادي جردوم Credit: Anas Aldheeb

ويقول المصور العماني، أنس الذيب، لموقع CNN بالعربية، إنه يرى أن عين كور "تشكل لوحة جمالية مميزة يتمنى أي مصور أن يخلدها على طريقته"، مشيراً إلى أنه يشارك لقطاته مع الآخرين، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتمتعوا بجمال المناظر الطبيعية في بلاده.

تتميز عين كور بلون مياهها التركوازي وتحيط بها الأشجار من كل جانب Credit: Anas Aldheeb

ويشرح الذيب أن عين كور من العيون الموسمية فقط، والتي تتميز بلون مياهها التركوازي، وتحتضنها الأشجار الخضراء من كل جانب لتشكل مناظر طبيعية خلابة.

ويصف الذيب الوقوف أمام شلال عين كور قائلاً :"إنه شعور لا يوصف، وكأن الطبيعة تحتضنني من كل مكان".

ويوضح الذيب أنه استعان بكاميرا الطائرة بدون طيار (الدرون) للخروج بمنظور فريد ومميز للشلال من الأعلى.

أما بالنسبة للتحديات التي واجهها خلال عملية التوثيق الجوي، فكانت تتمثل في الأمطار التي تتساقط بشكل مفاجئ أحياناً، وكذلك الطيور التي تعتبر طائرة "الدرون" خطر يهددها فتقوم بمهاجمتها، وفقاً لما ذكره المصور العماني.

وينصح الذيب من يرغب في زيارة شلال عين كور بالمحافظة على نظافة المنطقة، كما يوصي بوضع مستحضر طارد للبعوض وارتداء أحذية مناسبة للمشي، وعدم السباحة في العين لخطورتها.