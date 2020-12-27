نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

شاهد ردة فعل القردة لدى سماع الموسيقى في مدينة قديمة في تايلاند

موكب البطاريق هذا هو الأكثر جاذبية للسياح في حديقة الحيوان في تايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في قرية "بان نونج دوين ثا" الواقعة على ضفة نهر ميكونغ في شمال شرق تايلاند، يبدو الوضع وكأن جائحة كورونا لم تظهر أبداً.

ورغم تقديم المأكولات اللذيذة بشكل مكثف لتتماشى مع مناظر وادي ميكونغ الهادئة، وقائمة قوية من مناطق الجذب الطبيعية والتاريخية، لم تجذب منطقة يسان سوى جزء صغير من أعداد السياح الأجانب الذين تدفقوا إلى مناطق تايلندية أخرى قبل الجائحة.

الصيد في نهر ميكونغ في منطقة بان فانغ في مقاطعة ناخون فانوم التابعة لمنطقة يسان Credit: David Luekens/CNN

وقد يفسر عدم اهتمام السياح الأجانب جزئياً سبب عدم تأثر يسان بفيروس كورونا، في الوقت الذي ظهرت فيه العدوى بشكل متكرر في مقاطعات مثل بانكوك، وتشيانغ ماي، وبوكيت في أبريل/ نيسان الماضي.

ورغم كونها في منطقة تعد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تايلاند، والتي تضم أكثر من 22 مليون نسمة، فقد أبلغت مقاطعات يسان العشرين عن أكثر من 100 إصابة منذ بداية الجائحة.

ويعتمد معظم قطاع السياحة في المنطقة الآن على المسافرين التايلانديين، الذين عاودوا الظهور بعد إغلاق على مستوى البلاد ورفع القيود المفروضة على السفر الداخلي في يونيو/ حزيران.

رجل لديه بعض المهارات الجادة في رص الكراسي في مقاطعة ناخون فانوم Credit: David Luekens/CNN

ويقول العديد من مديري الفنادق في يسان إن معدلات الإشغال مرتفعة تقريباً في الوقت الحاضر كما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقبل الجائحة، اعتمدت العديد من الأسر على الأموال المرسلة من أفراد الأسرة الذين يعملون كمرشدين سياحيين وسائقي توك توك، وموظفي استقبال، وطهاة في المناطق التي تحظى بشعبية لدى السياح الأجانب.

ويبدو أن الجميع يعرف شخصاً عاد إلى منزله في يسان بعد أن فقد وظيفته في قطاع السياحة.

مع أكثر من 22 مليون نسمة، تعد يسان هي المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تايلاند Credit: David Luekens/CNN

ويقول تيم بيور من شركة "Isan Explorer"، ومقرها خون كاين، وهي إحدى الشركات السياحية القليلة التي تركز على مشاركة المنطقة مع زبائن أجانب إن "الحياة هنا طبيعية إلى حد كبير رغم ظروف الجائحة بالنسبة لمعظم الناس، ولكننا لم نقم بتنظيم أي جولة منذ منتصف فبراير".

ويضيف بيور: "على مر السنين، كان لدينا عدد قليل من الضيوف التايلانديين والرحلات المدرسية، ولكنها جزء صغير جدًا من أعمالنا".

ويعد الوضع مريع بالمثل بالنسبة لأصحاب بيوت الضيافة الذين اعتادوا على كسب دخل متواضع من استيعاب المسافرين الأجانب في بعض مدن يسان.

كما تفقد مواقع الرحالة المحبوبة، مثل بيت ضيافة "Mut Mee" في نونغ خاي، و"The Outside Inn" في أوبون راتشاثاني، ومنتجع "Moon River" في فيماي، الإيرادات التي اعتاد السياح الأجانب على جلبها.

مغامرة في بوينغ كان

في حين أن الحذر ضروري عند التنزه بممرات جبل "Phu Thok" في مقاطعة بوينغ كان، إلا أن السياح والرهبان أثبتوا متانتها على مدى العقود Credit: David Luekens/CNN

وتعد بوينج كان مقاطعة نائية استقطبت المسافرين المحليين كوجهة مغامرات غير عادية، وتتميز بمنتزه غابة "Pha Singh".

وتبدو تشكيلات الحجر الرملي في المنتزه على هيئة الأسود جنباً إلى جنب مع الأفيال وجلد الثعبان، ويطل معظمها على مزارع أشجار المطاط وحقول الأرز التي تملأ المناطق المحيطة.

وتبرز مجموعة "Hin Sam Wan" وهي عبارة عن ثلاث صخور تشبه عائلة من حيتان العنبر المعلقة في حركة السباحة، ومن فوق "أنوفهم" تتوفر فرصة الانغماس في مشهد لنهر ميكونغ والتلال الخضراء في لاوس.

يقع شلال "Nam Tok Saeng Chan" في حديقة فا تايم الوطنية وهو شلال يتدفق من خلال ثقب في سقف حافة صخرية Credit: David Luekens/CNN

وفي "Wat Phu Tok"، هناك مجموعة مروعة من السلالم الخشبية، والممرات على جانب الجرف تقود مئات الأقدام لأعلى وحول كتلة ضخمة من الحجر الرملي.

وتهب عاصفة على الألواح في المستوى السادس من سبعة مستويات، والتي تمثل العوامل السبعة للتنوير من تعاليم ثيرافادا البوذية.

وفي بعض الأماكن ، يفصل سياج يبلغ ارتفاعه ثلاثة أقدام فقط عن سقوط رأسي يبلغ ارتفاعه 300 قدم تقريباً إلى قمم الأشجار في الأسفل.

وفي "Ban Nong Doen Tha"، تنسج النساء السلال المستخدمة لتقديم وجبة "khao niao"، أو الأرز اللزج، ويعد الأرز بمثابة الحبوب الأساسية في كل من يسان ولاوس.

تمر عربة توك توك على طراز منطقة يسان أمام فندق "Sao Homestay Tai Yor" والذي يكلف 199 باهت في الليلة، أي نحو 7 دولارات للفرد، مع الوجبات Credit: David Luekens/CNN

واستمرت الأعمال في المزارع خلال إغلاق "كوفيد-19"، ولكن الفلاحين لا يستطيعون بيع أكبر عدد ممكن من منتجاتهم بسبب عدم قدرة الأشخاص الذين يعيشون في لاوس على الخروج إلى السوق صباح يوم السبت.

وكان إغلاق الحدود قاسياً على الناس في منطقة يتم فيها تبادل لغة لاو، والمعتقدات البوذية بين جانبي نهر ميكونغ التايلاندي واللاوي. وينظر الكثير من الناس إلى أولئك الذين يعيشون عبر النهر على أنهم جيران، بغض النظر عن البلد المكتوب على بطاقات الهوية الخاصة بهم.