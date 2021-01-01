قرية في دبي تأخذك إلى عالم "عجائب الشتاء" بطابع أوروبي

تجربة تخطف الأنفاس.. حلّق مع الصقور على متن هذا المنطاد فوق صحراء دبي

دبي، االإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أردت يوماً زيارة فنلندا حتى تعيش أجواء "عجائب الشتاء"؟ ليس عليك السفر بعيداً، فيمكنك أن تستمتع بهذه الأجواء في مدينة دبي، وتحديداً بمساكن شاطئ جميرا.

Credit: Winter Wonderland DXB

لطالما عرفت دبي بشتائها الصحراوي، فصحيح أن الثلوج لا تغطي رمالها، لكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تعيش هذه الأجواء الأوروبية، التي يسافر الناس عادة من أجلها.

Credit: Winter Wonderland DXB

وتقدم مساكن شواطئ جميرا عروضات مختلفة من الوسائط المتعددة، التي تخلق عالماً من الإعجاب باستخدام 360 عرضاً من الصور التجسيمية، ما يسمح للزوار بالاستمتاع بنزهة ساحرة لمدة 15 دقيقة، من خلال قصة "رحلة إلى القطب الشمالي".

وتقول تشيلسي موندي فاندر سبيك، وهي مديرة الفعاليات في "Tiny Bean Events"، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "في هذا الوقت من العام، دائماً ما تتوق العائلات إلى أنشطة عيد الميلاد في دبي، والتي أعتقد أن دبي تقوم بها بشكل جيد".

وأضافت: "أنشأنا تجربة قرية أوروبية شتوية مع الطعام المعروض وتجارب الثلج بالإضافة إلى الجناح الرقمي الذي تعود إليه الكثير من العائلات لزيارته".

Credit: Winter Wonderland DXB

تشمل القرية الاحتفالية أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، بما في ذلك حلبة للتزلج على الجليد، ولعبة صياد الجليد، ومحطة "Build A Bear".

Credit: Winter Wonderland DXB

وتقدم أكشاك الطعام، التي أقيمت على طول الممشى، مجموعة من المأكولات التقليدية المفضلة، مثل فطيرة التوت البري، وجبنة راكليت السويسرية، والبطاطس المخبوزة، ونقانق الديك الرومي، والشوكولاتة الساخنة.

وتعد هذه التجربة لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن حدث احتفالي للاستمتاع به، مع جميع أفراد الأسرة.