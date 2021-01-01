تايلاند تحظر الطعام والشراب والصحف والمجلات على متن الرحلات المحلية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حظرت تايلاند الطعام والشراب وأي مواد مطبوعة، بخلاف البطاقات التي تحمل معلومات عن السلامة على متن الرحلات المحلية.

وسيتعين على شركات الطيران اتباع اللوائح حتى لا تواجه عقوبة محتملة من الجهة المنظمة لها، وهي هيئة الطيران المدني في تايلاند (CAAT).

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الخطوة، حيث حظرت تايلاند سابقاً خدمة الطعام والشراب على متن الطائرة، في 26 أبريل/ نيسان 2020، ولكن تم رفع الحظر في 31 أغسطس/ آب.

وأكد تشولا سوكمانوب، المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند (CAAT)، اتخاذ هذا الإجراء لشبكة CNN.

وقال: "وقت تنظيف بعد كل رحلة قصير للغاية، حيث يميل المشغلون إلى القيام بذلك بأقصى سرعة ممكنة. وأعتقد أنه من غير المحتمل أن يستطيع المشغلون تنظيف جميع الأغراض تماماً. لذلك، يعد وجود كتيبات القراءة غير ضروري على متن الطائرة، إذ ستزيد من مخاطر التعرض للفيروس".

هذا لا يعني أن الركاب ستيعين عليهم إيجاد طريقة لإمضاء الوقت بسرعة، حيث يسمح لهم إحضار الصحف والمجلات الخاصة بهم على متن الطائرة، لكن ربما سيطلب منهم أخذها معهم عند المغادرة.

وينطبق حظر CAA على أي شيء يتم تسليمه على متن الطائرة، مثل القوائم أو المجلات.

ويُحظر أيضاً تناول الطعام أو الشراب على الرحلات المحلية، حتى إذا أحضرها الركاب على متن الطائرة، حيث يجب ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات.

ووفقاً لبيان صادر عن CAAT، سيتم السماح لطاقم الطائرة بإعطاء الماء إذا طلب الركاب ذلك، فربما يحتاج أحد الركاب تناول دوائه.

ويذكر أن هذا القرار قد دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول.