ولي عهد دبي "يتسابق" مع النعام أثناء ركوب الدراجة

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نشر الأحد ، 03 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو لمصادفة مثيرة للاهتمام أثناء ممارسة ركوب الدراجات الهوائية.

وقبل حوالي أسبوع، نشر ولي العهد صورة من دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" تُظهر نعامة تعبر الطريق أمامه أثناء ركوبه لدراجته مع بعض المرافقين.

وكتب ولي العهد مع الصورة: "حدث وشيك".

وفي 1 يناير/كانون الثاني، شارك ولي العهد منشور جديد يوثق موقفاً مشابهاً، إذ يُظهر مقطع الفيديو نعامتين تجريان بسرعة على جانب الطريق الرملي ومقابل راكبي الدراجات.

وعلق ولي العهد على المقطع الذي شاركه مع متابعيه: "هذا الصباح، حدث وشيك آخر".

وللأشخاص المندهشين من سرعة هذا الطائر، من الجدير بالذكر أن سرعة النعام يمكن أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة تقريباً.