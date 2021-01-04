دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفكر يوماً بقضاء ليلة وسط غابة استوائية، حيث تأخذك الطبيعة بين أحضانها وتستمتع برؤية الحيوانات من حولك؟ ربما تعتقد أن حدوث هذا الأمر في دبي بعيد المنال، لأنها لطالما عُرفت بناطحات سحابها.

لكن، تقدم "ذا غرين بلانيت"، أي "الكوكب الأخضر"، تجربة فريدة من نوعها في دبي، تسنح لك فرصة التخييم في عالم يحاكي طبيعة الغابات الاستوائية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

تحتضن "ذا غرين بلانيت" حوالي 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات التي تعيش داخل الغابة الاستوائية، وتمثل مجموعة من النباتات والحيوانات التي تتراوح من الببغاوات إلى الأسماك والزواحف والبرمائيات وحتى الثدييات مثل الخفافيش والكسلان وآكل النمل.

وهناك عدد من النشاطات التي يقوم بها الزوار عند تخييمهم في "ذا غرين بلانيت"، أبرزها: مطاردة حيوانات الغابات الاستوائية، وحضور حفل شواء، ومشاهدة الحيوانات التي تستيقظ ليلاً فقط، وإعداد الوجبات الصباحية لبعض الحيوانات والطيور، وغيرها.

تقول سارة ستيفنز، رئيسة العمليات والمنسقة في "ذا غرين بلانيت"، لموقع CNN بالعربية: "تعد تجربة التخييم في الغابة الاستوائية مميزة، خاصة أنها أطلقت هذا العام بعد اجتياز مرحلة الإغلاق التام، وهي تعد فرصة رائعة لسكان دبي لتجربة إقامة غير مألوفة".