نشر الثلاثاء ، 05 يناير / كانون الثاني 2021

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عُقدت القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية الثلاثاء.

واتجهت الأنظار إلى محافظة العلا شمال غرب السعودية، التي أبهرت العديد من الزوار.

وتتميز هذه المنطقة بقيمتها التاريخية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتضمن هذه المحافظة مشاهد تبدو وكأنها من عالم آخر، وهي تغطي مساحة حوالي 22،500 كيلومتر مربع.

وإليك بعض من أبرز معالم محافظة العلا التي تحتضن القمة الخليجية لعام 2021:

موقع الحجر

موقع الحجر الأثري (مدائن صالح) في المملكة العربية السعودية. Credit: Courtesy of Royal Commision For Al-Ula

وتُعد العلا موطناً لجبال من الصخور الرملية، ومواقع تراثية مثيرة للاهتمام، بما في ذلك موقع الحجر، الذي يُعرف أيضاً بمدائن صالح، والذي بناه الأنباط.

ويعد هذا المعلم المبهر أول موقع في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

موقع الخريبة

تُعد الخريبة من أجمل وأهم المواقع الأثرية في العلا، وتقع في شمالها الشرقي. Credit: Courtesy of Royal Commision For Al-Ula

وتعتبر العُلا موطناً لسلسلة من المواقع التاريخية والأثرية مثل دادان، وهي تعتبر واحدة من أكثر المدن تطوراً خلال الألفية الأولى قبل الميلاد في شبه الجزيرة العربية.

وبرزت سيادة دادان على المنطقة خلال القرن السابع قبل الميلاد، وامتد نفوذها إلى الكثير من المواقع المجاورة.

مقابر الأسود في الخريبة بالمملكة العربية السعودية. Credit: Courtesy of Royal Commision For Al-Ula

وتشتمل الخريبة على عدد من المواقع الأثرية، ومن أهمها "مقابر الأسود"، كما توجد العديد من النقوش والآثار المتناثرة في الموقع، بحسب ما كتبته الوكالة.

جبل الفيل

جبل الفيل في السعودية. Credit: Courtesy of Royal Commision For Al-Ula

ويُعد جبل الفيل من أكثر المواقع شهرة في وادي العلا، وهو عبارة عن صخرة عملاقة من الحجر الرملي الطبيعي تُشبه فيلًا يُلامس خرطومه الأرض.

ويُعد جبل الفيل من أكثر المعالم جذباً للسياح، وفقاً لما ذكرته وزارة السياحة السعودية عبر "تويتر".

#صباح_الخير من #جبل_الفيل أحد أبرز المعالم السياحية في محافظة #العلا، وأكثرها جذبا للزوار #عدسة: محمد المويس #السعودية_ملتقى_الحضارات https://t.co/hfCXouwfpY

البلدة القديمة في العلا

البلدة القديمة في العلا. Credit: Twitter/@@Saudi_MT

وفي القرن العاشر الميلادي، نشأت البلدة القديمة في العلا واستمرت إلى قبل حوالي 80 سنة من تاريخ إنشاء المملكة العربية السعودية، بحسب ما أشارت إليه الوكالة.

وكانت البلدة تضم حوالي 900 منزل و400 متجر مصنوع من الحجر والطوب.

محمية شرعان الطبيعية

محمية شرعان في العلا. Credit: Twitter/@SPAregions

ولا تشتمل العلا على وجهات تاريخية وطبيعية مميزة فقط، إذ أنها تحتضن أيضاً محمية شرعان الطبيعية التي أُطلقت في فبراير/شباط من عام 2019 كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتشكل محمية شرعان المحمية الأولى من ضمن خمس محميات تشرف عـلیھا الھـیئة الملكية لمحافظة العلا، بغرض حماية الحياة الفطرية في المحافظة.

وتهدف العلا إلى استقطاب أكثر من مليوني زائر بحلول عام 2035، عبر تطوير محافظة العلا لوجهة تراثية وثقافية وسياحية عالمية استثنائية، وفقاً لـ"واس".