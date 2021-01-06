أشبه بالمتاهة.. هكذا يبدو مشهد بلدة العلا القديمة في السعودية من الأعلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى قد يبدو مشهد هذه البلدة القديمة في السعودية وكأنها متاهة كبيرة لا سبيل للخروج منها.

وبالفعل يمكن للباحثين عن تجارب المغامرات العثور على متاهةً من الشوارع المهجورة في هذا الموقع التراثي الفريد من نوعه، الذي يضم العديد من البيوت الطينية ذات النوافذ المطلة على الممرات المخفية والشرفات على الأسطح التي تكشف عن الحياة داخل أسوار بلدة العلا القديمة، وفقاً لموقع "اكتشف العلا".

تصوير جوي لبلدة العلا القديمة Credit: abdulaziz aldakheel/ ERTH TEAM

ويعود تاريخ نشأة البلدة القديمة في العلا إلى القرن العاشر الميلادي واستمر إلى قبل حوالي 80 عاماً من تاريخ إنشاء المملكة العربية السعودية،

وخلال القرن الثاني عشر الميلادي، أصبحت بلدة العلا القديمة مستوطنةً جوهريةً على طول طريق الحج من دمشق إلى مكة، وقد حلّتْ تدريجياً محلّ القرح جنوب العلا، حيث أشاد بها الرحالة من القرن الثاني عشر وحتى القرن العشرين عندما بُنيتْ مدينة العلا الحديثة على مسافةٍ قريبةٍ منها.

تتميز بلدة العلا القديمة بمنازلها الطينية المتلاصقة ببعضها البعض Credit: abdulaziz aldakheel/ ERTH TEAM

وبُنيتْ المنازل، وعددها 900 منزل من الطوب الطيني، لتكون مرتبطة ببعضها البعض، ما يُوفر الحماية والتحصين، ويشير إلى أن الدفاع كان يعد أولويةً لسكان البلدة الأوائل.

وفي إحدى المراحل الزمنية، كان يمكن الوصول إلى البلدة من خلال 14 بوابةٍ تُفتح في الصباح لاستقبال المسافرين والحجاج وغيرهم من الزوّار، وتُغلق في كل مساء.

قلعة موسى بن نصير في بلدة العلا القديمة، وهي من أقدم المباني في العلا، وتعود إلى القرن السادس قبل الميلاد Credit: abdulaziz aldakheel/ ERTH TEAM

ويقول قائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، المصور السعودي عبد العزيز الدخيل، الذي وثق بلدة العلا القديمة، وهي جزء من محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، لموقع CNN بالعربية، إن البلدة تتميز باحتضانها العديد من المنازل الطينية التي لم يسبق له مشاهدتها في مناطق أخرى.

إحدى جوانب بلدة العلا القديمة Credit: abdulaziz aldakheel/ ERTH TEAM

ويوضح الدخيل أن عدد المنازل الطينية في البلدة لا يشكل مصدراً للغرابة، بل الغريب في الأمر هو وجود هذه المجموعة الكبيرة من المنازل بشكل متلاصق بدون فراغات كما توضحه الصور الجوية، كما أن ترابط هذه المنازل يثير فضول من يشاهدها من الأعلى حول كيفية دخول وخروج سكان البلدة من هذه الممرات الضيقة والمعقدة.

ويصف الدخيل مشاهدة هذا العدد من المنازل المتلاصقة التي تحمل اللون ذاته، في مساحة ضيقة للغاية، من الجو بأنها تجعل المنطقة تبدو وكـأنها "لوحة فنية لا يتضح سرحها العجيب إلا من السماء".

ومن أجل التقاط صور توضح أحجام منازل بلدة العلا القديمة بدقة عالية، تطلبت مهمة التوثيق الجوي التحليق والإلتفاف بمنطقة ضيقة للغاية يمكن وصفها كوادي بين جيلين مرتفعين، كما أن تشكل الدومات الهوائية بفعل الرياح زاد من صعوبة التصوير وقتها.

وعن أهميتها، يعتقد الدخيل أن بلدة العلا القديمة تعتبر تحفة فنية تراثية لا مثيل لها في أي مناطق أخرى بالسعودية، مؤكداً أن مفهوم المنازل المتلاصقة المميز لا يظهر إلا من السماء.

ويجدر بالذكر أن بلدة العلا القديمة ستستقبل الزوار اعتباراً من نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، حيث سيمكنهم إلقاء نظرة على الذاكرة الحيّة للبلدة.