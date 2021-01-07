السفر إلى دبي وسط جائحة كورونا.. إليكم ما تحتاجون إلى معرفته

في دبي.. حطمت هذه النافورة الرقم القياسي لكونها الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنتم تخططون لرحلة إلى دبي، فإليكم ما تحتاجون إلى معرفته وتوقعه إذا كنتم ترغبون بالقيام في هذه الزيارة وسط جائحة فيروس كورونا.

أساسيات السفر إلى دبي

فتحت دبي أبوابها للزوار بتاريخ الأول من أغسطس/آب العام الماضي، وعلى جميع الوافدين أن يكون لديهم تأمين صحي ساري المفعول ونتيجة فحص "كوفيد-19" سلبية.

ما هي العروض التي تقدمها دبي؟

أجواء مشمسة، وفرص التسوق، وتجربة بعض أفضل الفنادق في العالم. ومن مشهد العمارة الحديثة المذهلة، إلى الشواطئ اللامعة، والمطاعم والفنادق الراقية، تقدم دبي مزيجاً أنيقاً من المدينة والشاطئ.

من يستطيع الذهاب؟

يمكن لأي شخص يُسمح له عادةً بالدخول إلى دبي القيام بالزيارة.



ما هي القيود؟



يجب أن يكون لدى جميع الزوار، الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً تأميناً طبياً، وفحص "PCR" سلبي، من قبل هيئة معترف بها على المستوى الوطني، خلال 96 ساعة من موعد السفر.

ويجب على المسافرين إظهار نتيجة الفحص عند تسجيل الوصول، واستكمال نموذج البيان الصحي قبل السفر، والتسجيل في تطبيق إلكتروني باسم "Covid-19 DXB Smart"، يتم تحميله على الهواتف الذكية قبل السفر، وأن يكون لدى المسافرين تأمين سفر.

ويمكن للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية، أو الكويت، أو البحرين، أو سلطنة عمان، أو ألمانيا، أو المملكة المتحدة أن يختاروا إجراء فحص "كوفيد-19" عند وصولهم إلى دبي، إذا وصلوا عن طريق الجو.

بينما يجب على المسافرين من 53 دولة، بما في ذلك الأرجنتين، وغانا، والمغرب إجراء فحص إضافي عند الوصول.

ويجب على أي شخص تظهر عليه أعراض مرض "كوفيد-19" عند الوصول الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً على نفقته الخاصة، ما لم يسافر مع شركة الطيران الوطنية طيران الإمارات، والتي ستغطي هذه التكاليف لعملائها.

ما هو وضع "كوفيد-19"؟

وقامت دولة الإمارات العربية بعمل جيد بشكل ملحوظ في احتواء الفيروس، حيث تم تسجيل 685 حالة وفاة حتى 6 يناير/ كانون الثاني العام الماضي. ومع ذلك، كما هو الحال في العديد من الوجهات، كانت حالات الإصابة تتزايد خلال الموجة الثانية.

ماذا يمكن أن يتوقع الزوار؟

ارتداء الكمامات إلزامي، وكذلك الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وفي الخارج، يجب عليك ارتداء الكمامة إلا إذا كنت تمارس الرياضة، أو تتناول الطعام أو الشراب، أو داخل السيارة مع عائلتك أو بمفردك.