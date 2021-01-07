قائمة أقوى جوازات السفر لـ2021 وتطور بارز يحققه جواز السفر الإماراتي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يذكر أيام التجول في المطار، والحصول على ختم جواز السفر، ثم السفر إلى المكان الذي نخطط لزيارته؟ وقد تكون هذه مجرد ذكرى بعيدة لدى البعض في الوقت الحالي.

وتفرض العديد من البلاد عمليات إغلاق جديدة، لكن ربما يصبح التطعيم أمراً إلزامياً وضرورياً قبل السفر، عند رفع جميع القيود.

وأصدر مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر بشكل دوري، أحدث تقرير له، وتحليلاً لما قد ينتظرنا في المستقبل.

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اليابان على رأس القائمة

ويستمر المواطنون الآسيويون في امتلاك أقوى وثائق سفر في العالم.

ولا يأخذ المؤشر القيود المؤقتة في عين الاعتبار، لذلك احتلت اليابان الصدارة مجدداً، حيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 191 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

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وتحتل سنغافورة (ويستطيع مواطنوها الوصول إلى 190 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول) المركز الثاني، بينما تتواجد كوريا الجنوبية مع ألمانيا ( ويستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 189 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول ) في المركز الثالث.

وفي المراكز العشرة الأولى، تحتل نيوزيلندا المرتبة السابعة، مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 185 وجهة، بينما تحتل أستراليا المرتبة الثامنة، مع إمكانية الوصول إلى 184 وجهة.

وتعد هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذه ظاهرة جديدة نسبياً في تاريخ المؤشر البالغ من العمر 16 عاماً.

ولطالما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأقوى في جوازات السفر، لكن "يشير الخبراء إلى أن قوة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستستمر، حيث تشمل بعض أوائل الدول التي بدأت عملية التعافي من الوباء"، بحسب بيان "Henley & Partners".

وترتفع أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا بشكل حاد في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويذكر أن المملكة المتحدة قد أصبحت بؤرة تفشي لسلالة جديدة من فيروس كورونا، وهو سريع الانتشار.

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وبينما أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحتلان بالمرتبة السابعة على قائمة "هينلي"، إلا أن حاملي جوازات السفر الأمريكية لديهم القدرة على السفر حالياً إلى أقل من 75 وجهة، بينما يمكن لحاملي جوازات السفر البريطانية الوصول إلى أقل من 70 وجهة.

الإمارات

وكان هناك عدد قليل نسبياً من اتفاقيات التأشيرات رفيعة المستوى بين البلدان خلال عام 2020، مع اعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة استثناءاً ملحوظاً، بحسب ما ذكرت "Henley & Partners".

ووقعت دولة الإمارات عدة اتفاقيات متبادلة للإعفاء من التأشيرة العام الماضي، بما في ذلك اتفاقية تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة لإنشاء علاقات رسمية مع إسرائيل، ومنح مواطني الدولتين حق زيارة الدولة الأخرى بدون تأشيرة.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الـ16في التصنيف، مع إمكانية الوصول إلى 173 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

ويعد ذلك تطوراً بارزاً منذ بداية المؤشر في عام 2006، حيث احتلت البلاد المرتبة 62، مع إمكانية الوصول إلى 35 وجهة فقط.

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ويقول كريستيان إتش كايلين، وهو رئيس "Henley & Partners": "منذ عام واحد فقط، كانت جميع المؤشرات تشير إلى أن معدلات التنقل العالمي ستستمر في الارتفاع، وأن حرية السفر ستزيد، وأن حاملي جوازات السفر القوية سيستمتعون بإمكانية الوصول إلى وجهات أخرى أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "أبطل الإغلاق العالمي هذه التوقعات المتوهجة، ومع بدء رفع القيود، أصبحت نتائج أحدث مؤشر بمثابة تذكير لما تعنيه قوة جواز السفر حقاً في عالم انقلب بسبب الوباء".

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وفيما يتعلق بالتنقل العالمي في المستقبل، لا ينبغي أن نتوقع عودتنا إلى أساليبنا ما قبل الوباء، بحسب قول باراغ خانا، وهو مؤلف كتاب "المستقبل آسيوي" والمؤسس والشريك الإداري لشركة "FutureMap" الاستشارية السنغافورية.

وأضاف خانا: "حتى بالنسبة لجوازات السفر التي لا تزال قوية مثل اليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك حاجة إلى بروتوكولات إضافية لاستعادة القدرة على التنقل دون احتكاك نسبياً".

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أفضل جوازات السفر لعام 2021 هي:

1. اليابان (191 وجهة)

2- سنغافورة (190 وجهة)

3- كوريا الجنوبية وألمانيا (189 وجهة)

4 - إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ (188 وجهة)

5- الدنمارك والنمسا (187 وجهة)

6- السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا وأيرلندا (186 وجهة)

7- سويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، وبلجيكا، ونيوزيلندا (185 وجهة).

8- اليونان، ومالطا، وجمهورية التشيك، وأستراليا (184 وجهة)

9- كندا (183 وجهة)

10- هنغاريا (181 وجهة)

أسوأ جوازات السفر:

103- كوريا الشمالية (39 وجهة)

104- ليبيا ونيبال (38 وجهة)

105- الأراضي الفلسطينية (37 وجهة)

106- الصومال واليمن (33 وجهة)

107- باكستان (32 وجهة)

108- سوريا (29 وجهة)

109- العراق (28 وجهة)

110- أفغانستان (26 وجهة)

وتعد قائمة "Henley & Partner" هي واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية بحسب قدرة مواطنيها على السفر لوجهات مختلفة.

ويعتمد مؤشر "Henley Passport" على البيانات المقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولية (IATA)، ليغطي 199 جوازاً للسفر و227 وجهة سفر.

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ويتم تحديث المؤشر على مدار العام، عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرة حيز التنفيذ.

ويأخذ مؤشر جواز سفر "آرتون كابيتال" بعين الاعتبار جوازات سفر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لـ193 دولة وستة أقاليم، وهي جمهورية الصين، وتايوان، وماكاو، وهونغ كونغ، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان.

ووضعت في مؤشرها لعام 2021 ألمانيا بالمرتبة الأولى، مع إمكانية الوصول إلى 134 وجهة بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.