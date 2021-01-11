بحر "مخفي" خلف أحد جبال الإمارات ومشهد يبعث بـ"شعور لا يوصف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد الابتعاد عن صخب المدينة وضجيجها؟ خلف أحد الجبال الشاهقة الموجودة في مدينة الشارقة في دولة الإمارات، ستتفاجأ ببحر "مخفي"، يتميز برماله البيضاء ومياهه الكريستالية.

ويعتبر شاطئ خورفكان، الذي يمتد على طول 3 كيلومترات، الوجهة المفضلة لدى العديد من العائلات، حيث يمكنك الاسترخاء على الرمال أو السباحة في المياه الدافئة الكريستالية.

وبحسب موقع "Visit Sharjah"، تتواجد أيضاً أكواخ في منتصف الطريق على طول الكورنيش، حيث يمكنك استئجار الزلاجات النفاثة، بالإضافة إلى الكثير من القوارب الصغيرة التي تأخذك إلى جزيرة القرش القريبة، وهو موقع معروف لدى محبي الغطس والغوص.

ويوثق المصور جيبسون كوميندادور مقطع الفيديو أعلاه لإبراز جمال الشاطئ، ويصف مشهده من قمة الجبل بكونه "مثالي ويجلب شعوراً لا يمكن وصفه".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أوضح كوميندادور أنه يجب عبور الجبل للوصول إلى الشاطئ، وربما يكون أمراً صعباً للغاية، لكنه قال إن "الشاطئ يستحق ذلك.. استمتعت بالمغامرة بأكملها".

وهذه ليست المحطة الأخيرة التي يرغب المصور برصدها، بل يخطط أيضاً لمشاركة الأماكن الجميلة في البلاد في المستقبل.