سعودي يوثق مشهد نادر لقمم جبلية تشبه العمود الفقري في السعودية

نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد نادر، تبرز قمم جبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، وسط كتل من السحب الكثيفة في المملكة العربية السعودية.

وتبعد منطقة "الفقرة"، وهي عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً، بمسافة 80 كيلومتراً، غرب المدينة المنورة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، "واس".

الفقرة عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً تشبه تماما فقرات العمود الفقري وترتفع عن سطح البحر بحوالي 1800 متر Credit: @osamafilm

وترتفع "الفقرة" عن سطح البحر حوالي 1800 متر، وتضم العديد من الجبال التي تكسوها الخضرة خلال العام، وينتشر في معظم أرجائها الغطاء النباتي والأشجار المزهرة، لاسيما بعد مواسم الأمطار.

أما عن تسمتها بالفقرة، فقد ذكرت "واس"، أن السلسلة الجبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، ولذلك سميت بـ"الفقرة".

وتجذب الفقرة عدسات المصورين والهواة لالتقاط مناظر بديعة لكتل السحب وهي تعانق قمم جبال الفقرة.

ترجع تسمية جبال الفقرة بهذا الاسم نسبةً للشبه بينها وبين العمود الفقري Credit: @osamafilm

ويقول المصور السعودي، أسامة الحربي، لموقع CNN بالعربية، إنه ركز خلال عملية التوثيق الجوي لقمم جبال "الفقرة"، في أغسطس/ آب العام الماضي، على "إبراز مدى ارتفاع هذه الجبال، وجمال تشكيلها التضاريسي".

ويصف الحربي مشهد السحاب وهو يعانق قمم جبال الفقرة بأنه "مشهد نادر يعجز اللسان عن وصفه، عندما تشاهد الجبال الشامخة تعانقها السحب في فصل الصيف".

أما عن التحديات التي واجهها خلال عملية التوثيق، فيُوضح الحربي أنه فقد طائرة "الدرون" وسط الضباب الكثيف الذي يحيط بجبال "الفقرة"، ولكنه تمكن من استعادتها بعد مرور عدة ساعات، مشيراً إلى أن عبور الطرق الجبلية الوعرة تشكل تحدياً بحد ذاتها.

وينصح الحربي من يرغب في زيارة منطقة الفقرة بالتجهيز جيداً وإحضار جميع مسلتزمات الرحلة قبل الصعود إلى جبال الفقرة، بالإضاقة إلى معرفة أحوال الطقس مسبقاً.