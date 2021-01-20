ولي عهد دبي ينشر صور ناطحات سحاب "عائمة" وسط الضباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتسابق المصورون الفوتوغرافيون لالتقاط صورهم التي ترصد ناطحات سحاب دبي من زاوية لا يراها السكان عادة، وخاصة في فصل الشتاء، عندما تكتسي بالغيوم والضباب.

وبدوره، شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي ترصد الضباب وهو يغطي دبي.

وتعكس صور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أبرز المعالم التي تشتهر بها مدينة دبي، ومنها برج خليفة، وبرج العرب، وأبراج الإمارات، وغيرها.

ولم ينشر ولي عهد دبي الصور فحسب، بل شارك متابعيه الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص أيضاً بمقطع فيديو لهذه المعالم، والتي تبدو وكأنها "عائمة" فوق أمواج من الضباب.

وعلّق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مقطع الفيديو قائلاً: "ضباب الصباح الباكر في دبي".

ويذكر أن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات قد توقع تشكل ضباب خفيف هذا الأسبوع على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

ومن المحتمل استمرار تشكل الضباب حتى نهاية هذا الأسبوع، مع انخفاض في درجات الحرارة، خاصة غرباً وعلى المناطق الساحلية.