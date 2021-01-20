إصابة موظفين بشركة طيران أمريكية بعد خلاف مع الركاب بسبب الحقائب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض اثنان من عملاء شركة خطوط طيران "سبيريت" الأمريكية، للإصابة ونُقل أحدهما إلى المستشفى، بعد أن تحول نزاع حول أمتعة المقصورة مع ثلاثة أشخاص من الركاب إلى موقف عنيف الأحد، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

وكانت الرحلة "646" من ديترويت إلى أتلانتا تستقبل المسافرين على متن الطائرة عندما طُلب من الركاب التحقق من أن حقائبهم المحمولة كانت بالحجم المناسب للطائرة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم شركة خطوط طيران "سبيريت"، فيلد ساتون، لـCNN.

وبعد ذلك، أصبح الركاب "عدوانيين"، وفقاً لما ذكره ساتون، وحاول العملاء "تهدئة الموقف بهدوء، ولكنهم تعرضوا لاعتداء جسدي من قبل هؤلاء الركاب أثناء إغلاقهم باباً لمنعهم من الصعود على متن الطائرة".

وقال ساتون: "هذا السلوك العنيف غير مقبول على الإطلاق، ولا مكان له على الإطلاق في المطارات، أو أي مكان عمل آخر"، مضيفاً: "نتمنى للعملاء في سبيريت الشفاء العاجل، ونشكرهم على شجاعتهم واحترافهم".

وأكد ساتون أن الركاب الثلاثة ممنوعين من أي سفر مستقبلي مع شركة الطيران، بعدما اعتقلتهم الشرطة.