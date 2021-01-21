دبي للسياحة تعلق الأنشطة الترفيهية في الفنادق والمطاعم مؤقتاً

نشر الخميس ، 21 يناير / كانون الثاني 2021

على متن طائرة جايروكوبتر.. طريقة جديدة لرؤية دبي من السحاب

بحلول نهاية عام 2023.. هل ستطلق دبي السياح إلى الفضاء بهذه الكبسولات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري تعميماً لكافة المعنين في المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي، بتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية اعتباراً من 21 يناير/ كانون الثاني 2021، حتى إشعار آخر.

وذكرت تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة".

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت #دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة. لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة. ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية.

وأضافت التغريدة: "من أجل ضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة. ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية".

تُجري وزارة الصحة 162,945 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتكشف عن 3,506 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد، 3,746 حالة شفاء، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض. #يدا_بيد_نتعافى https://t.co/DNsS5tryVo

وفي تغريدة نشرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الأربعاء، أوضحت أن وزارة الصحة تجري 162,945 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتكشف عن 3,506 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3,746 حالة شفاء، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض.

95,783 جرعة من لقاح #كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 2,161,150 بمعدل توزيع 21.85 جرعة لكل 100 شخص. #يدا_بيد_نتعافى https://t.co/7O3uWNonup

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" فيما يتعلق بمستجدات لقاح كورونا: "95,783 جرعة من لقاح #كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 2,161,150 بمعدل توزيع 21.85 جرعة لكل 100 شخص".