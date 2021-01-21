شاهد.. مصور يكشف سر جمال أحد أقدم الأسواق الشعبية بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في كل يوم جمعة وسبت، يتحول فضاء واسع إلى سوق مزدحم، تعلو فيه أصوات الباعة، ويتهافت الناس من أجل شراء جميع احتياجاتهم (شاهد الفيديو أعلاه).

ويُعد سوق الزل من بين أقدم الأسواق الشعبية في المملكة العربية السعودية، ووجهة متميزة للسياح لما يحمله من عبق أصيل وسط النهضة العمرانية التي تشهدها منطقة سوق الزل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، مرّ السوق بمراحل تطويرية وتأهيلية، مع مراعاة هدفه الأساسي، وهي استمرارية حركة البيع والشراء فيه، إضافة إلى أنشطة تجارية أخرى لبيع وتصنيع المواد التقليدية والتراثية، مثل البشوت، والسيوف، والتحف، والسجاد، والأحذية، وغيرها.

وبالتالي، يعتبر هذا السوق مقراً للصناعات الحرفية سواء الأزياء الشعبية والسجاد والأحذية في الماضي وحتى يومنا هذا.

ولا يزال يحافظ السوق على جانبه التراثي، الذي لطالما كان مصدر جذب سياحي، لشراء المقتنيات الأثرية، والملابس التقليدية، والمنتجات الجلدية، والسجاد، والعطورات.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، غالباً ما يقصد المتسوقون سوق الزل لشراء "المشلح" أو ما يعرف بـ"البشت"، الذي اشتهر به السوق دون غيره من الأسواق.