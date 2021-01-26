مشهد نادر..طبقات الجليد تزين كثبان الرمال في صحراء الجزائر

معارك بكرات الثلج.. إسبان يحتفلون بثلوج لا مثيل لها في مدريد منذ 50 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد نادر لا يتكرر كل يوم، شكّلت حبيبات الجليد بلونها الأبيض لوحات طبيعية ساحرة على الرمال الذهبية في صحراء الجزائر.

وأدى امتزاج الرمال الذهبية بلون الثلج الأبيض إلى خلق هذه المشاهد الساحرة.

وثق المصور الجزائري كريم بوشطاطة سلسلة من الصور لمناظر الصقيع الذي شكل لوحات طبيعية خلابة على كثبان الرمال الذهبية في عين صفراء في الجزائر، بتاريخ 13و17 يناير/كانون الثاني الجاري Credit: Karim Bouchetata

ويندر تكرار مثل هذا المشهد في منطقة صحراويّة معروفة بقلة الأمطار، ومناخها الصحراوي الجاف، وارتفاع حرارة الطّقس.

وتمكن المصور الجزائري كريم بوشطاطة، من أن يوثق بعدسته هذه الظاهرة في منطقته بعين الصفراء الصحراوية، في جنوب غرب الجزائر.

إحدى اللقطات من سلسلة "كريستال على الكثبان" التي تبرز اللوحات الفنية التي كست رمال صحراء الجزائر Credit: Karim Bouchetata

ويقول المصور الجزائري لموقع CNN بالعربية، إن مقومات الطبيعة في الجزائر، وبالتحديد منطقة العين الصفراء، تعد مصدر إلهام بالنسبة له.

إحدى اللقطات من سلسلة "كريستال على الكثبان" Credit: Karim Bouchetata

وعن المشاعر التي انتابته خلال توثيق هذه الظاهرة النادرة، يشرح بوشطاطة: "راودني شعور غريب وكأنني أمسك آلة التصوير لأول مرة"، مضيفاً أنه كان يتلفت من حوله كثيراً بسبب جمال المنظر.

الصقيع يرسم لوحات جميلة على كثبان عين صفراء في الجزائر Credit: Karim Bouchetata

وقال بوشطاطة إن التحديات التي واجهها كانت تتمثل في ضيق الوقت، إذ كان الصقيع قد بدأ في الذوبان، لذا كان عليه أن يسابق الزمن ليخلد هذا المشهد النادر.

وأضاف أن ظروف الطقس البارد كانت بين التحديات التي واجهته أيضاً، إذ لم يكن مهيئأً لها، فضلاً عن أنه كان يخشى نفاد بطارية الكاميرا قبل أن ينتهي من عملية التوثيق.

صادف المصور راعٍ مع قطيع من الأغنام خلال توثيقه مشهد الصقيع الذي يغطي الكثبان الرملية في صحراء الجزائر Credit: Karim Bouchetata

ورغم ذلك، استطاع بوشطاطة الخروج بنتائج مذهلة، ويشير إلى أن الحظ حالفه بمصادفة الراعي مع أغنامه خلال توثيقه مشاهد للصقيع الذي يغطي الكثبان الرملية.

والجدير بالذكر أن لقطات بوشطاطة في السلسلة التي تحمل عنوان "كريستال على الكثبان"، لاقت انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداولتها العديد من وسائل الإعلام العالمية.

ليست المرة الأولى التي يرصد فيها المصور الجزائري، كريم بوشطاطة هذه الظاهرة النادرة، إذ سبق له توثيقها عام 2016، وعام 2018 Credit: Karim Bouchetata

ولا تعد هذه المرة الأولى التي وثق فيها بوشطاطة مشهد الصقيع الذي يكسو الكثبان الرملية، إذ سبق له توثيق الكثبان الرملية المكسوة بالثلج في منطقة عين الصفراء لأول مرة في عام 2016، ثم في عام 2018، ليحصل على لقب "صائد الظواهر"، بحسب ما قاله.