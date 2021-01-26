مشهد نادر..طبقات الجليد تزين كثبان الرمال في صحراء الجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد نادر لا يتكرر كل يوم، شكّلت حبيبات الجليد بلونها الأبيض لوحات طبيعية ساحرة على الرمال الذهبية في صحراء الجزائر.
وأدى امتزاج الرمال الذهبية بلون الثلج الأبيض إلى خلق هذه المشاهد الساحرة.
ويندر تكرار مثل هذا المشهد في منطقة صحراويّة معروفة بقلة الأمطار، ومناخها الصحراوي الجاف، وارتفاع حرارة الطّقس.
وتمكن المصور الجزائري كريم بوشطاطة، من أن يوثق بعدسته هذه الظاهرة في منطقته بعين الصفراء الصحراوية، في جنوب غرب الجزائر.
ويقول المصور الجزائري لموقع CNN بالعربية، إن مقومات الطبيعة في الجزائر، وبالتحديد منطقة العين الصفراء، تعد مصدر إلهام بالنسبة له.
وعن المشاعر التي انتابته خلال توثيق هذه الظاهرة النادرة، يشرح بوشطاطة: "راودني شعور غريب وكأنني أمسك آلة التصوير لأول مرة"، مضيفاً أنه كان يتلفت من حوله كثيراً بسبب جمال المنظر.
وقال بوشطاطة إن التحديات التي واجهها كانت تتمثل في ضيق الوقت، إذ كان الصقيع قد بدأ في الذوبان، لذا كان عليه أن يسابق الزمن ليخلد هذا المشهد النادر.
وأضاف أن ظروف الطقس البارد كانت بين التحديات التي واجهته أيضاً، إذ لم يكن مهيئأً لها، فضلاً عن أنه كان يخشى نفاد بطارية الكاميرا قبل أن ينتهي من عملية التوثيق.
ورغم ذلك، استطاع بوشطاطة الخروج بنتائج مذهلة، ويشير إلى أن الحظ حالفه بمصادفة الراعي مع أغنامه خلال توثيقه مشاهد للصقيع الذي يغطي الكثبان الرملية.
والجدير بالذكر أن لقطات بوشطاطة في السلسلة التي تحمل عنوان "كريستال على الكثبان"، لاقت انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداولتها العديد من وسائل الإعلام العالمية.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي وثق فيها بوشطاطة مشهد الصقيع الذي يكسو الكثبان الرملية، إذ سبق له توثيق الكثبان الرملية المكسوة بالثلج في منطقة عين الصفراء لأول مرة في عام 2016، ثم في عام 2018، ليحصل على لقب "صائد الظواهر"، بحسب ما قاله.