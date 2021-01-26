دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد إمارة موناكو لاستعراض مزاياها الاستثنائية التي تجسّد هويتها الوطنية، والمستوحاة من "صخرة موناكو"، أمام العالم، بمجرد انطلاق فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020".

واختارت موناكو منطقة الفرص في "إكسبو دبي 2020" موقعاً لجناحها "صخرة موناكو"، والذي يحمل شعار "موناكو 360، عالم من الفرص".

يتم وضع اللمسات النهائية على الهيكل الخارجي لجناح موناكو في إكسبو 2020 دبي Credit: Monaco Pavilion Expo 2020 Dubai

وقال ألبرت كرويزي، مفوض عام جناح موناكو في إكسبو دبي 2020، لموقع CNN بالعربية، إن التصميم الهندسي للجناح مستوحى من "الكاليدوسكوب"، أي المشكال، والذي يعكس تنوع موناكو والفرص التي توفرها من خلال هذه الأداة البصرية ذات الأسطح العاكسة.

وأشار كرويزي إلى أن المشكال يعد بمثابة استعارة مثالية لإبراز امتياز موناكو في جميع المجالات التي يتطرق إليها "إكسبو دبي 2020" مثل الفن، والثقافة، والتاريخ، والابتكار، والضيافة، والرفاهية، والتقنيات الجديدة في بيئة عرض متعددة الأوجه.

وبالإضافة إلى ذلك، يجسد الجناح، بتصميمه الهندسي متعدد الأضلع، واستخدامه الألواح الشمسية الكهروضوئية، التي تزين واجهة جناح موناكو، رمزاً قوياً لنهج مناكو في تحقيق الاستدامة وحماية البيئة، بحسب ما ذكره كرويزي.

یحاكي الجناح بشكله المضلع واستخدامه للألواح الشمسیة بكثافة، سیاسة الحوكمة الصدیقة للبیئة التي تطبقھا موناكو Credit: Monaco Pavilion Expo 2020 Dubai

وداخل جناح موناكو، المستوحى من "الصخرة"، وهي أقدم منطقة في موناكو، ينغمس الزوار في تجربة بصرية فريدة من نوعها في "حديقة الفرص"، التي ستحوي تجارب تفاعلية تجسد جو موناكو الدافئ المشمس.

وتتطلع موناكو إلى إظهار بصمتها البيئية، واستعراض خبرتها الواسعة في مجال التعليم، والبناء، والعلوم، وسيتم توليد الطاقة باستخدام أجهزة الخلايا الشمسية، للموازنة بين الكهرباء التي سيستهلكها الجناح خلال فعاليات "إكسبو 2020 دبي" الممتد على مدار ستة أشهر.

يمتد الجناح على عدة طوابق على غرار شوارع موناكو المتعرجة والغنیة بالمفاجآت، في دعوة للاستكشاف والتفاعل مع بیئة من الموارد الثقافیة والأبحاث Credit: Monaco Pavilion EXPO 2020 Dubai

ويضم جناح موناكو مساحتي عرض رئيسيتين هما "حديقة الفرص" و "كاليدوسكوب"، ويسلط الضوء على الفن والثقافة والابتكار والتاريخ في بيئة عرض متعددة الأوجه.

وتماشياً مع موضوع إكسبو دبي 2020 الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، يهدف جناح موناكو إلى تمكين التواصل بين الناس من سكان إمارة موناكو وزوار جناح موناكو في دبي.

ولهذا الغرض، فإن المقعد التفاعلي الموجود في منطقة العرض "حديقة الفرص" في الجناح، سيتيح للزوار فرصة التواصل مع أشخاص يجلسون على مقعد تفاعلي آخر داخل جناح "موناكو المصغرة" وسط ميناء موناكو مباشرةً.

سيحظى الزوار بفرصة التمتع باثنين من العوالم الرئيسية للمعرض، ويحمل الأول اسم "حديقة الفرص"، ويستعرض مشاريع وأعمال رائدة تأسست في موناكو وشتى أرجاء العالم، وستبدو على هيئة حديقة خيالية ملونة تطلق العنان لمخيلة الزوار. Credit: Monaco Pavilion Expo 2020 Dubai

ويمتد الجناح على عدة طوابق على غرار شوارع موناكو المتعرجة والمليئة بالمفاجآت، في دعوة للاستكشاف والتأمل والتفاعل مع بيئة من الموارد الثقافية، والأبحاث، والدراية العميقة.

وسيحظى الزوار بفرصة التمتع باثنين من العوالم الرئيسية للمعرض، ويحمل الأول اسم "حديقة الفرص"، ويستعرض مشاريع وأعمال رائدة تأسست في موناكو وشتى أرجاء العالم، وستبدو على هيئة حديقة خيالية ملونة تطلق العنان لمخيلة الزوار.

أما العالم الثاني، فهو معرض يكشف عن "هوية" موناكو ليأخذ الزوار في عرض غامر وشامل يطلعهم على التاريخ، والإرث الثقافي، وقيم إمارة موناكو ومواطنيها.

وتتمتع جميع مرافق الجناح بخصائص تفاعلية، بواجهات متنوعة تقدم أشكالاً عديدة للتفاعل مع اهتمامات الزوار.

وتتمتع جمیع مرافق الجناح بخصائص تفاعلیة، بواجھات متنوعة تقدم أشكالاً عدیدة للتفاعل مع اھتمامات الزوار Credit: Monaco Pavilion Expo 2020 Dubai

ومن المقرر اكتمال الأعمال الأساسية من جناح موناكو في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، كما أن أعمال الرصف والمناظر الطبيعية حول الجناح شارفت على الانتهاء، بحسب ما ذكره كرويزي.

ومن المتوقع أن تكون موناكو من أوائل الدول التي ستحصل على "شهادة إتمام البناء" في موقع "إكسبو دبي 2020".