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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عُثر على رجل بعد أسبوعين ونصف من فقدانه في الأدغال الأسترالية، حيث اعتمد على تناول الفطر وشرب مياه السدود، للبقاء على قيد الحياة، بحسب ما ذكرته الشرطة الأسترالية.

وقامت الشرطة ببحث مكثف عن روبرت ويبر، الذي شوهد آخر مرة مع كلبه، وهو يغادر فندقاً في كيلكيفان، كوينزلاند، في 6 يناير/ كانون الثاني.

وبحثت السلطات في الأدغال الكثيفة للمنطقة، وأنهارها، وسدودها، وتضاريسها شديدة الانحدار، على أمل إيجاد ويبر، لكنها ألغت مهمة الإنقاذ بعد أسبوع.

وبعد 18 يوماً من رؤيته آخر مرة، عُثر على ويبر، البالغ من العمر 58 عاماً، صباح الأحد، من قبل مالك عقار رصده بالقرب من السد.

وقال ويبر إنه أضاع طريقه بعد محاولته تجنب الازدحام، حيث قال لـ"7News" التابعة لـ CNN: "كنت على وشك العودة إلى المنزل في تلك الليلة. كنت في طريقي للعودة إلى المنزل بسعادة".

وقالت الشرطة إن سيارة ويبر قد "غرقت في مستنقع" على طريق لم يكن على دراية به، وأنه مكث في سيارته مع كلبه لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت شرطة كوينزلاند في بيان أنه "غادر سيراً على الأقدام وأصبح تائهاً، وبقي بالقرب من السد، حيث ظل على قيد الحياة من خلال النوم على الأرض، وشرب مياه السدود، وتناول الفطر".

وأوضح ويبر: "لم يكن لدي مأوى، وفقدت الوعي.. لم يستطع جسدي التأقلم".

وأضافت السلطات أن ويبر نُقل إلى المستشفى بعد الواقعة، لكنه "آمن وبصحة جيدة" رغم عدم العثور على كلبه.