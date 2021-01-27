اتهام ثنائي بعد السفر إلى بلدة كندية نائية للحصول على لقاح كورونا

بعد زواج دام 70 عاماً.. جد وجدة يموتان بسبب فيروس كورونا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة "Great Canadian Gaming Corporation" وزوجته تهماً، بعد أن استأجرا طائرة إلى بلدة صغيرة في غرب كندا، وتظاهر بأنهما عاملين محليين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وتم توجيه الاتهام إلى رودني وإيكاترينا بيكر بموجب قانون إجراءات الطوارئ المدنية في يوكون، وفقاً لوثائق المحكمة.

وقال وزير خدمات المجتمع في يوكون، جون ستريكر، إن الزوجين تواجدا في عيادة متنقلة يوم الخميس الماضي في بيفر كريك، وهي موطن السكان الأصليين.

وفي بيان، قال ستريكر إن أحدهما قدم بطاقة رعاية صحية لكولومبيا البريطانية والآخر يحمل بطاقة من أونتاريو.

ولم تُفرض الرسوم على رودني وإيكاترينا بيكر لحصولهما على اللقاح. ولكن، تم اتهامهما بعدم اتباع متطلبات الحجر الصحي بعد وصولهما إلى الأراضي الكندية.

ويذكر أن الثنائي من فانكوفر، كولومبيا البريطانية، جنوب شرق إقليم يوكون.

وقال ستريكر: "أنا غاضب من هذا السلوك الأناني، وأجده مزعجاً أن يختار الناس تعريض الكنديين للخطر بهذه الطريقة".

وأضاف: "تزعم التقارير أن هذين الشخصين انتهكا إجراءات الطوارئ لمصلحتهما، وهو أمر غير مقبول تماماً في أي وقت، وخاصة أثناء أزمة الصحة العامة".

ولم تتمكن CNN من الوصول إلى الثنائي للتعليق يوم الثلاثاء.

تقارير تقول إن الثنائي تظاهرا كموظفيين محليين في فندق

وتعد مجتمعات السكان الأصليين واحدة من المجموعات التي أعطيت الأولوية لتطعيمات "كوفيد-19"، وفقاً لإرشادات اللقاحات الكندية. ويذكر أن هذه المجموعة يمكن أن تتواجد في مناطق يصعب فيها الوصول إلى الرعاية الصحية.

ويُزعم أن الثنائي قد استأجر طائرة من مدينة وايتهورس في يوكون إلى بيفر كريك، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 125 شخصاً، وادعيا أنهما كانا موظفين في فندق محلي، بحسب ما ذكره ستريكير لشريكة لـCBC.

ووصل الثنائي إلى يوكون من فانكوفر في 19 يناير/ كانون الثاني، وكان من المفترض أن يعزلا أنفسهما لمدة 14 يوماً في وايتهورس، بحسب ما قاله مسؤولون.

وبحسب شكوى قُدمت إلى جهات تطبيق القانون، سافر الثنائي إلى بيفر كريك في 21 يناير/ كانون الثاني.

ويُذكر أن السفر لم يكن مسموحاً بسبب متطلبات الحجر الصحي، بحسب ما ذكره المسؤولون.

وبعد حصولهما على اللقاح، أثار الزوجان شكوك المجتمع عبر طلب رحلة إلى المطار، بحسب قول ستريكر لـ CBC.

وتم تحديد موقع الزوجين في مطار وايتهورس بعد التحقيق. وقال مسؤولو يوكون لـCNN، إن الزوجين غادرا المنطقة في اليوم نفسه.

واتصل أعضاء فريق العيادة المتنقلة بالفندق، ليتم إبلاغهم أن الثنائي لا يعمل هناك، وذلك بحسب قول ستريكر لـCBC.

وتواصلت CNN مع ستريكر للتعليق يوم الثلاثاء، لكنها لم تسمع رداً منه.

وأوضح ستريكر أن البطاقات الصحية لكولومبيا البريطانية وأونتاريو لن تمنع الثنائي من الحصول على اللقاح، حيث يتواجد العديد من العاملين خارج الإقليم في المنطقة.

واتُهم كلاً من رودني، 55 عاماً، وإيكاترينا بيكر، 32 عاماً، بالفشل في عزل الذات لمدة 14 يوماً، وعدم التصرف بطريقة تتفق مع التعليمات المقدمة عند الدخول إلى الإقليم.

وبموجب قانون تدابير الطوارئ المدنية، قد تشمل الرسوم غرامات تصل إلى 500 دولار، أو 6 أشهر في السجن، أو الاثنين معاً بحسب أوامر وتوجيهات مقاطعة يوكون حول تدابير "كوفيد-19".

وفُرضت غرامة قدرها 500 دولار على كل من الزوجين، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 75 دولاراً.

وقالت شركة "Great Canadian Gaming Corporation"، وهي شركة فنادق وكازينو تضم 25 عقاراً كندياً، لـCNN، إن رودني بيكر لم يعد الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 24 يناير/ كانون الأول، و"لم يعد تابعاً للشركة بأي شكل من الأشكال".

وأضاف البيان: "تأخذ شركة Great Canadian بروتوكولات الصحة والسلامة على محمل الجد، وتتبع شركتنا بدقة جميع التوجيهات والإرشادات الصادرة عن سلطات الصحة العامة في كل ولاية قضائية نعمل فيها".