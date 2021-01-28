دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مدينة الموصل في العراق لا تزال تنبض بالحياة، رغم الحروب وآثار الدمار التي لحقت بأهم معالمها التاريخية.

وفي محاولة لإعادة إحياء تراث المدينة، تطلق شركة "غوغل" للفنون والثقافة، بالتعاون مع إذاعة "راديو الغد" العراقية، اليوم مشروع يحمل عنوان "موصل الفن والحياة" عبر الإنترنت (شاهد الفيديو أعلاه).

ويتضمن المشروع جولات افتراضية وأعمال فنية تفاعلية، في جولة للتعرف على ما عانته الموصل أثناء فترة احتلال داعش، وكيفية إعادة إحياء المدينة من جديد.

وقالت المتحدثة باسم "غوغل"، داليا الفقي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن مشروع "موصل الفن والحياة" يعد أحدث جهود منصة "غوغل" للفنون والثقافة للمساعدة في إبراز الثقافة والتراث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الفقي أن مشروع "موصل الفن والحياة" يهدف لمساعدة الأشخاص أينما وجدوا في التعرف إلى تراث مدينة الموصل وثقافتها، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على معالم أثرية تعرضت للدمار في مدينة الموصل.

ويستعرض جزء من المشروع، أعمال فنية ملهمة، عراقية وعربية، من معرض "العودة إلى الموصل".

ويستخدم المشروع تقنيات "غوغل" للفنون والثقافة الحديثة، مثل "الموقع المعزز"، بالإضافة إلى نماذج عرض ثلاثي الأبعاد، بحيث يمكن للأشخاص رؤية التفاصيل بزوايا مختلفة، وتقنية مسح عالية الجودة التي تتيح رؤية أدق التفاصيل في الأعمال الفنية المعروضة.

وأوضحت الفقي أن مجمع جامع النوري يعد من أهم المعالم الأثرية ضمن مشروع "موصل الفن والحياة"، حيث يستطيع الأشخاص مشاهدة المعلم الشهير الذي تعرض للدمار، بشكل ثلاثي الأبعاد وبزاوية 360 درجة ليشعروا وكأنهم داخل الموقع ذاته.

كما يشمل المشروع، جولة افتراضية داخل كنيسة القديس توماس، إحدى أقدم كنائس الموصل، وكذلك داخل الجامع الأموي، أول جامع في مدينة الموصل.

ويتيح المشروع فرصة التجول في شوارع مدينة الموصل القديمة، من خلال خدمة "عرض الشوارع" والعرض ثلاثي الأبعاد للمواقع التراثية المعرضة للخطر.

وأوضحت الفنانة التشكلية العراقية، فيحاء الأغا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أن أهمية مشروع "موصل الفن والحياة"، تتمثل في إعادة إحياء ذاكرة المواقع التاريخية التي دمرت على يد داعش وتوثيق هذه المواقع للأجيال القادمة.

وأشارت الأغا إلى أن مشروع "موصل الفن والحياة"، يتميز بإضافة تقنيات حديثة، مثل التصوير الافتراضي، الذي يُبرز المواقع التاريخية بصورة حية.

وتحدثت الاغا عن مشاركتها بمشروع "موصل الفن والحياة"، من خلال عرض أعمالها من معرض "العودة للموصل"، والذي أقيم عام 2019 في متحف الموصل بعد تدميره، حيث شاركت بلوحات تعكس واقع المدينة المرير.