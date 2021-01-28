رجل في تايوان يخرق الحجر المنزلي 7 مرات..هذه الغرامة التي دفعها

من بين البلدان القليلة.. كيف تغلبت تايوان على فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عوقب رجل من الجنسية التايوانية بغرامة قدرها مليون دولار تايواني جديد، أي ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي، لخرقه مراراً إجراءات الحجر الصحي المنزلي.

وكان الرجل الذي لم تُذكر هويته، والذي يعيش في تايتشونغ بوسط تايوان، يخضع لإجراء الحجر المنزلي في مبنى شقته، بعد عودته من رحلة عمل إلى البر الرئيسي للصين، ولكنه انتهك الحجر سبع مرات على الأقل، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وبحسب أخبار تلفزيون تايوان، غادر الرجل مبنى شقته سبع مرات في غضون ثلاثة أيام فقط للذهاب للتسوق، وإصلاح سيارته.

وبحسب ما ورد، دخل الرجل في مشادة مع أحد جيرانه عندما واجهوه بشأن مغادرته لمنزله أثناء فترة الحجر الصحي المنزلي.

وأكدت حكومة تايتشونغ المحلية أن الرجل عاد من البر الرئيسي الأسبوع الماضي، في 21 يناير/ كانون الثاني. وتتطلب لوائح تايوان الإلتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً.

وندّد عمدة مدينة تايتشونغ، لو شيو-ين بذلك، ووصفه بأنه "جريمة خطيرة"، موضحاً أن الرجل "يجب أن يُعاقب بشدة".

وبالإضافة إلى الغرامة، التي تعد أعلى قيمة غرامة تُفرض حتى الآن في تايوان، سيتعين على الرجل دفع 3،000 دولار تايواني جديد، (أي 107 دولار أمريكي) يومياً مقابل تكلفة الحجر الصحي المنزلي.

وكانت الحكومة التايوانية تعوض الحجر الصحي المنزلي بمبلغ 1000 دولار تايواني جديد، أي 35 دولاراً أمريكياً في اليوم، وهو ما لن يكون مؤهلاً، أن يقوم به الرجل بعد الآن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، غُرّم عامل مهاجر من الفلبين بمبلغ 3،500 دولار، لخرقه الحجر الصحي لمدة ثماني ثوان.

وخرج الرجل، الذي كان يخضع للحجر الصحي في فندق، لفترة وجيزة إلى الردهة خارج غرفته، والتقطته كاميرات المراقبة.

ونتيجة لهذه الضوابط المشددة، سجلت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون شخص 889 حالة إصابة بفيروس كورونا فقط وسبع وفيات، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.